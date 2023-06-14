https://ria.ru/20230614/pmef-2023-1877918628.html

В Петербурге 14-17 июня пройдет ПМЭФ-2023

В Петербурге 14-17 июня пройдет ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 14.06.2023

В Петербурге 14-17 июня пройдет ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня, в этом году главной темой форума станет "Суверенное развитие - основа справедливого... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T00:09

2023-06-14T00:09

2023-06-14T00:09

пмэф-2023

экономика

санкт-петербург

россия

латинская америка

дмитрий песков

владимир путин

светлана чупшева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня, в этом году главной темой форума станет "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках ПМЭФ. Основная деловая программа ПМЭФ-2023 разделена на пять тематических блоков: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика: от адаптации к росту", "Выстраивая технологический суверенитет", "Народосбережение и качество жизни – основной приоритет", "Рынок труда: ответ на новые вызовы". Помимо основной деловой программы на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум "Лекарственная безопасность", Форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтраки Сбера и фармацевтических компаний. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая. В стартовый день ПМЭФ, 14 июня, будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса - День международной кооперации МСП. Как сообщала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, в рамках ПМЭФ планируется представить сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года. Впервые в рамках форума свои проекты, демонстрирующие инвестиционный и туристический потенциал, представят новые российские регионы - Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области. Из международных гостей форум в этом году посетят президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, замминистра торговли и промышленности Катара Султан Рашед аль-Хатер, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла аль-Марри. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 100 стран. Как сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе приняты дополнительные меры безопасности. По его словам, несанкционированные полеты беспилотников над Петербургом невозможны, у силовых структур есть все технические средства для контроля. В дни проведения форума для его участников запланирована и культурная программа в рамках фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны": эксклюзивный прием и концерт классической русской музыки в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича; "Российско-австрийский музыкальный диалог" с шедеврами австрийской и русской музыки: Моцартом, Шубертом, Рахманиновым, Чайковским; выставка, посвященная музыкальному самиздату в СССР; выступления Чиж&Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным на Дворцовой площади; третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта". Также в эти дни будет работать уникальная выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Власти Петербурга специально к ПМЭФ украсили Северную столицы цветами и новыми цветочными композициями. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-2023-1877847028.html

https://ria.ru/20230613/peterburg-1877786011.html

санкт-петербург

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латинская америка

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экономика, санкт-петербург, россия, латинская америка, дмитрий песков, владимир путин, светлана чупшева, сбер, агентство стратегических инициатив (аси)