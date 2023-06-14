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ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека - РИА Новости, 14.06.2023

ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека

Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:18

2023-06-14T18:18

2023-06-14T21:06

специальная военная операция на украине

брянская область

севский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

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БРЯНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека", — написал глава региона.Пострадавших доставили в районную больницу, на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Брянскую область. В начале месяца под удар противника попало приграничное с Украиной село Ломаковка. По словам Богомаза, местные жители не пострадали.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

брянская область

севский район

украина

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брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина