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ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека
Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:18
2023-06-14T18:18
2023-06-14T21:06
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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БРЯНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека", — написал глава региона.Пострадавших доставили в районную больницу, на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Брянскую область. В начале месяца под удар противника попало приграничное с Украиной село Ломаковка. По словам Богомаза, местные жители не пострадали.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека
Богомаз: при обстреле деревни Грудская в Брянской области пострадали два человека