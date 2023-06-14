Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 14.06.2023 (обновлено: 21:06 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/obstrel-1878144136.html
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека - РИА Новости, 14.06.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека
Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:18
2023-06-14T21:06
специальная военная операция на украине
брянская область
севский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
БРЯНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека", — написал глава региона.Пострадавших доставили в районную больницу, на месте работают оперативные службы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Брянскую область. В начале месяца под удар противника попало приграничное с Украиной село Ломаковка. По словам Богомаза, местные жители не пострадали.В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
брянская область
севский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, севский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли населенный пункт в Брянской области, пострадали два человека

Богомаз: при обстреле деревни Грудская в Брянской области пострадали два человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 14 июн — РИА Новости. Украинские военные открыли огонь по деревне Грудской в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали два человека", — написал глава региона.
Пострадавших доставили в районную больницу, на месте работают оперативные службы.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, в том числе Брянскую область. В начале месяца под удар противника попало приграничное с Украиной село Ломаковка. По словам Богомаза, местные жители не пострадали.
В Брянской области, как и других приграничных регионах, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, подразумевающий усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьСевский районАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала