Украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Луганскому
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 17 снарядов по Донецку и Луганскому
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в выпустили в среду 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и населенному пункту Луганское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.30 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 – населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Луганское: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.45 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.