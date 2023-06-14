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Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки украинскими войсками - РИА Новости, 14.06.2023
Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки украинскими войсками
Мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:08
2023-06-14T12:08
2023-06-14T12:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Владимировки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 июня по состоянию на 11.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка - по улице Набережной, 10 ранен мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении.Ведомство сегодня уже сообщало об обстреле Владимировки со стороны украинских войск, выпустивших по населенному пункту восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Поселок Владимировка расположен в Волновахском районе, менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который идут бои.
https://ria.ru/20230612/ranenye-1877666655.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Происшествия
Мирный житель пострадал при обстреле Владимировки украинскими войсками
Представительство ДНР: мирный житель получил ранение при обстреле Владимировки ВСУ