https://ria.ru/20230614/obstrel-1877947626.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку

Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк и Михайловку, всего выпущено 12 снарядов за 20 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:46

2023-06-14T08:46

2023-06-14T08:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Донецк и Михайловку, всего выпущено 12 снарядов за 20 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 6.20 - населенный пункт (н.п.) Сухая Балка - н.п. Михайловка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра… 6.40 - н.п. Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230610/tserkov-1877433932.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия