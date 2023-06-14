https://ria.ru/20230614/obstrel-1877945589.html
Украинские военные обстреляли Новую Каховку
Украинские военные обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 14.06.2023
Украинские военные обстреляли Новую Каховку
Новая Каховка Херсонской области вновь под обстрелом украинских войск, удар пришелся на жилой дом, один человек пострадал, сообщают местные власти в... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:33
2023-06-14T08:33
2023-06-14T08:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая Каховка Херсонской области вновь под обстрелом украинских войск, удар пришелся на жилой дом, один человек пострадал, сообщают местные власти в Telegram-канале. "Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи", - говорится в сообщении городской администрации. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение в Плодовом. Аварийная служба работает над устранением повреждений. По состоянию на вечер вторника уровень воды в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС составлял пять метров.
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html
новая каховка
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новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Происшествия
Украинские военные обстреляли Новую Каховку
Местные власти сообщили о ранении человека при обстреле Новой Каховки украинскими войсками