https://ria.ru/20230614/obstrel-1877945589.html

Украинские военные обстреляли Новую Каховку

Украинские военные обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 14.06.2023

Украинские военные обстреляли Новую Каховку

Новая Каховка Херсонской области вновь под обстрелом украинских войск, удар пришелся на жилой дом, один человек пострадал, сообщают местные власти в... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T08:33

2023-06-14T08:33

2023-06-14T08:33

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая Каховка Херсонской области вновь под обстрелом украинских войск, удар пришелся на жилой дом, один человек пострадал, сообщают местные власти в Telegram-канале. "Ранним утром сегодня, 14 июня, жилые кварталы Новой Каховки вновь были обстреляны артиллерией укронацистов. В результате прилета в жилой дом по улице Букина, 30 есть пострадавший. Скорая помощь выехала для оказания помощи", - говорится в сообщении городской администрации. Также в результате обстрела нарушено электроснабжение в Плодовом. Аварийная служба работает над устранением повреждений. По состоянию на вечер вторника уровень воды в Новокаховском городском округе после разрушения Каховской ГЭС составлял пять метров.

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html

новая каховка

каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, каховка, херсонская область , происшествия