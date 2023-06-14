Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/nato-1878139147.html
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.06.2023
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:59
2023-06-14T17:59
в мире
швеция
венгрия
финляндия
петер сийярто
хакан фидан
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb2334630b6aad8d929aa672f80e5d0.jpg
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. "Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией по этому вопросу", - заявил Сийярто в интервью турецкому госагентству Анадолу, рассказав, что встретился с новым коллегой. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, принимая во внимание "оскорбления", нанесенные шведским правительством его стране. Он также напомнил, что Швеция обвиняет Венгрию в том, что у нее "нет демократии и она превращается в диктатуру", и отметил, что Будапешт постоянно подвергается критике, обвинениям и претензиям со стороны шведских политиков. По словам главы венгерского МИД, такая критика является веской причиной для того, чтобы не одобрить членство Швеции в НАТО. Сийярто обвинил Швецию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и подчеркнул, что Будапешт "никогда не вмешивается во внутренние дела других стран". Ранее он заявлял, что во внутренние дела Венгрии пытались вмешиваться также США и другие европейские страны. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля 2023 Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html
https://ria.ru/20230614/konflikt-1878042927.html
швеция
венгрия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a90141058d7d6b0509dce1d85e5d145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, венгрия, финляндия, петер сийярто, хакан фидан, нато
В мире, Швеция, Венгрия, Финляндия, Петер Сийярто, Хакан Фидан, НАТО
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто

Сийярто: главы МИД Венгрии и Турции договорились обсуждать прием Швеции в НАТО

© AP Photo / Sergei GritsМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД стран НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД стран НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании глав МИД стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО.
"Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией по этому вопросу", - заявил Сийярто в интервью турецкому госагентству Анадолу, рассказав, что встретился с новым коллегой.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
Вчера, 16:43
Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, принимая во внимание "оскорбления", нанесенные шведским правительством его стране.
Он также напомнил, что Швеция обвиняет Венгрию в том, что у нее "нет демократии и она превращается в диктатуру", и отметил, что Будапешт постоянно подвергается критике, обвинениям и претензиям со стороны шведских политиков.
По словам главы венгерского МИД, такая критика является веской причиной для того, чтобы не одобрить членство Швеции в НАТО.
Сийярто обвинил Швецию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и подчеркнул, что Будапешт "никогда не вмешивается во внутренние дела других стран". Ранее он заявлял, что во внутренние дела Венгрии пытались вмешиваться также США и другие европейские страны.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов.
Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля 2023 Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Поставки вооружений Киеву втягивают НАТО в конфликт, заявил Гаврилов
Вчера, 14:07
 
В миреШвецияВенгрияФинляндияПетер СийяртоХакан ФиданНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала