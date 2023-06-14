https://ria.ru/20230614/nato-1878139147.html
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.06.2023
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:59
2023-06-14T17:59
2023-06-14T17:59
в мире
швеция
венгрия
финляндия
петер сийярто
хакан фидан
нато
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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО. "Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией по этому вопросу", - заявил Сийярто в интервью турецкому госагентству Анадолу, рассказав, что встретился с новым коллегой. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, принимая во внимание "оскорбления", нанесенные шведским правительством его стране. Он также напомнил, что Швеция обвиняет Венгрию в том, что у нее "нет демократии и она превращается в диктатуру", и отметил, что Будапешт постоянно подвергается критике, обвинениям и претензиям со стороны шведских политиков. По словам главы венгерского МИД, такая критика является веской причиной для того, чтобы не одобрить членство Швеции в НАТО. Сийярто обвинил Швецию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и подчеркнул, что Будапешт "никогда не вмешивается во внутренние дела других стран". Ранее он заявлял, что во внутренние дела Венгрии пытались вмешиваться также США и другие европейские страны. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов. Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля 2023 Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, венгрия, финляндия, петер сийярто, хакан фидан, нато
В мире, Швеция, Венгрия, Финляндия, Петер Сийярто, Хакан Фидан, НАТО
Главы МИД Венгрии и Турции обсудят прием Швеции в НАТО, заявил Сийярто
Сийярто: главы МИД Венгрии и Турции договорились обсуждать прием Швеции в НАТО
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что он и его новый турецкий коллега Хакан Фидан договорились сообщать друг другу о шагах по ратификации членства Швеции в НАТО.
"Мы договорились информировать друг друга о шагах, которые мы предпримем в будущем вместе с Турцией
по этому вопросу", - заявил Сийярто в интервью турецкому госагентству Анадолу, рассказав, что встретился с новым коллегой.
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Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО, но окончательное решение принадлежит парламенту, принимая во внимание "оскорбления", нанесенные шведским правительством его стране.
Он также напомнил, что Швеция обвиняет Венгрию в том, что у нее "нет демократии и она превращается в диктатуру", и отметил, что Будапешт
постоянно подвергается критике, обвинениям и претензиям со стороны шведских политиков.
По словам главы венгерского МИД, такая критика является веской причиной для того, чтобы не одобрить членство Швеции в НАТО.
Сийярто обвинил Швецию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии и подчеркнул, что Будапешт "никогда не вмешивается во внутренние дела других стран". Ранее он заявлял, что во внутренние дела Венгрии пытались вмешиваться также США
и другие европейские страны.
Финляндия
и Швеция на фоне событий на Украине
в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов и прохождение определенных процедур. На саммите в Мадриде
в конце июня 2022 года все страны НАТО согласились на присоединение Швеции и Финляндии. Затем начался процесс ратификации заявок на уровне национальных парламентов стран-членов.
Финляндия первой прошла этот путь и официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Четвертого апреля 2023 Финляндия стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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