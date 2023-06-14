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НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023
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10:24 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/nami-1877963807.html
НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области
НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023
НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области
ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:24
2023-06-14T10:24
экономика
самарская область
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
технологии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости автомобиля (ESP), в 2024 году планируется возобновить их выпуск, говорится в сообщении ФГУП "НАМИ". "ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP", - отмечается в сообщении. "ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут предприятию всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности", - уточнили в организации. На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат работу на предприятии, уточнили в пресс-службе.
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самарская область
россия
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экономика, самарская область, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", технологии
Экономика, Самарская область, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Технологии
НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области

НАМИ купил завод "Роберт Бош Самара" и возобновит производство ABS и ESP с 2024 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на Самару с реки Волга. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости автомобиля (ESP), в 2024 году планируется возобновить их выпуск, говорится в сообщении ФГУП "НАМИ".
"ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP", - отмечается в сообщении.
"ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут предприятию всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности", - уточнили в организации.
На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат работу на предприятии, уточнили в пресс-службе.
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ЭкономикаСамарская областьРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Технологии
 
 
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