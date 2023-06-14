https://ria.ru/20230614/nami-1877963807.html

НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области

НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области - РИА Новости, 14.06.2023

НАМИ купил предприятие по производству ABS и ESP в Самарской области

ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:24

2023-06-14T10:24

2023-06-14T10:24

экономика

самарская область

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264839_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_67eab96e5c30767f571705fec8f56105.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ФГУП "НАМИ" приобрело предприятие "Роберт Бош Самара", на котором ранее производились антиблокировочные тормозные системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости автомобиля (ESP), в 2024 году планируется возобновить их выпуск, говорится в сообщении ФГУП "НАМИ". "ФГУП "НАМИ" заключил сделку по приобретению 100% долей ООО "Роберт Бош Самара", расположенного в Самарской области. Ранее компания занималась производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP", - отмечается в сообщении. "ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России окажут предприятию всестороннюю поддержку для перезапуска производственных процессов. С 2024 года будет налажено производство антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP, а с 2025 года планируется выйти на проектные мощности", - уточнили в организации. На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат работу на предприятии, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, самарская область, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", технологии