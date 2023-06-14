https://ria.ru/20230614/makron-1878072154.html

В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС

В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:16

2023-06-14T15:16

2023-06-14T15:17

брикс

экономика

эммануэль макрон

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, не знают, как, в качестве кого, с какой целью."Мы, честно говоря, не знаем, как, в качестве кого, с какой целью. Мы не располагаем такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о позиции Кремля на сообщение французских СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать с саммите БРИКС в августе.В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.

https://ria.ru/20230614/makron-1877908085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, экономика, эммануэль макрон, дмитрий песков