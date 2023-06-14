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В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
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15:16 14.06.2023 (обновлено: 15:17 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/makron-1878072154.html
В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС
В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:16
2023-06-14T15:17
брикс
экономика
эммануэль макрон
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, не знают, как, в качестве кого, с какой целью."Мы, честно говоря, не знаем, как, в качестве кого, с какой целью. Мы не располагаем такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о позиции Кремля на сообщение французских СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать с саммите БРИКС в августе.В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
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брикс, экономика, эммануэль макрон, дмитрий песков
БРИКС, Экономика, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о желании Макрона посетить БРИКС

Песков: в Кремле нет информации, с какой целью Макрон хочет посетить саммит БРИКС

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, не знают, как, в качестве кого, с какой целью.
«
"Мы, честно говоря, не знаем, как, в качестве кого, с какой целью. Мы не располагаем такой информацией", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о позиции Кремля на сообщение французских СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании участвовать с саммите БРИКС в августе.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Песков заявил о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Заскочить в последний вагон: Макрон просится в БРИКС
Вчера, 08:00
 
БРИКСЭкономикаЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
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