https://ria.ru/20230614/kredit-1878118854.html

МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта

МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта - РИА Новости, 14.06.2023

МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта

Производитель зарядных станций для электротранспорта компания "Яблочков" из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку от МСП Банка, дочернего банка... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:09

2023-06-14T17:09

2023-06-14T17:09

мсп банк

корпорация мсп

андрей белоусов

россия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производитель зарядных станций для электротранспорта компания "Яблочков" из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку от МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размере 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO".Как сообщает пресс-служба банка, МСП Банк открыл для компании кредитную линию сроком на 3 года под 3% годовых. Полученные средства компания сможет использовать на исполнение крупных государственных контрактов."Развитие отечественного производства, особенно высокотехнологичного и инновационного, сегодня имеет большое значение. МСП Банк является оператором государственной программы финансовой поддержки таких компаний и в рамках специального продукта "Высокотех" предоставляет кредиты под 3%, что существенно ниже рынка. Компания "Яблочков" — это пример технологичного бизнеса, который улучшает качество жизни людей", — сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.По словам генеральный директор компании "Яблочков" Алексея Моторенко, такая мера поддержки позволит компании стать претендентами на реализацию государственных контрактов наряду с крупными игроками рынка или принять участие сразу в нескольких тендерах."Яблочков" с 2017 г. разрабатывает и производит зарядные станции для электротранспорта. Компания сосредоточилась на разработке ультрабыстрых станций нового поколения, которые заряжают электромобили за 15 минут.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230602/msp-1875698010.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, россия