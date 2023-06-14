https://ria.ru/20230614/kredit-1878118854.html
МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта
МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта - РИА Новости, 14.06.2023
МСП Банк кредитует производителя зарядных станций для электротранспорта
Производитель зарядных станций для электротранспорта компания "Яблочков" из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку от МСП Банка, дочернего банка... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:09
2023-06-14T17:09
2023-06-14T17:09
мсп банк
корпорация мсп
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производитель зарядных станций для электротранспорта компания "Яблочков" из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку от МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размере 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO".Как сообщает пресс-служба банка, МСП Банк открыл для компании кредитную линию сроком на 3 года под 3% годовых. Полученные средства компания сможет использовать на исполнение крупных государственных контрактов."Развитие отечественного производства, особенно высокотехнологичного и инновационного, сегодня имеет большое значение. МСП Банк является оператором государственной программы финансовой поддержки таких компаний и в рамках специального продукта "Высокотех" предоставляет кредиты под 3%, что существенно ниже рынка. Компания "Яблочков" — это пример технологичного бизнеса, который улучшает качество жизни людей", — сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.По словам генеральный директор компании "Яблочков" Алексея Моторенко, такая мера поддержки позволит компании стать претендентами на реализацию государственных контрактов наряду с крупными игроками рынка или принять участие сразу в нескольких тендерах."Яблочков" с 2017 г. разрабатывает и производит зарядные станции для электротранспорта. Компания сосредоточилась на разработке ультрабыстрых станций нового поколения, которые заряжают электромобили за 15 минут.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мсп банк, корпорация мсп, андрей белоусов, россия
МСП Банк, Корпорация МСП, Андрей Белоусов, Россия
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Производитель зарядных станций для электротранспорта компания "Яблочков" из Санкт-Петербурга получит финансовую поддержку от МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, в размере 500 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO".
Как сообщает пресс-служба банка, МСП Банк открыл для компании кредитную линию сроком на 3 года под 3% годовых. Полученные средства компания сможет использовать на исполнение крупных государственных контрактов.
"Развитие отечественного производства, особенно высокотехнологичного и инновационного, сегодня имеет большое значение. МСП Банк является оператором государственной программы финансовой поддержки таких компаний и в рамках специального продукта "Высокотех" предоставляет кредиты под 3%, что существенно ниже рынка. Компания "Яблочков" — это пример технологичного бизнеса, который улучшает качество жизни людей", — сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводит пресс-служба.
По словам генеральный директор компании "Яблочков" Алексея Моторенко, такая мера поддержки позволит компании стать претендентами на реализацию государственных контрактов наряду с крупными игроками рынка или принять участие сразу в нескольких тендерах.
В новых регионах появится программа льготного кредитования МСП
"Яблочков" с 2017 г. разрабатывает и производит зарядные станции для электротранспорта. Компания сосредоточилась на разработке ультрабыстрых станций нового поколения, которые заряжают электромобили за 15 минут.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов
.