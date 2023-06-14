Рейтинг@Mail.ru
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
09:18 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/koronavirus-1877950890.html
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу - РИА Новости, 14.06.2023
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:18
2023-06-14T09:18
республика татарстан
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788862895_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_342716941f7323bc83b432b4c2422761.jpg
КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство юстиции Татарстана. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики. "В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в распоряжении. Министерство юстиции Республики отмечает, что в ближайшее время подготовит проект постановления о признании утратившим силу постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", которым в регионе были введены антиковидные ограничения. Согласно постановлению правительства Татарстана в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года в республике был введен обязательный масочный режим. Его действие в общественных местах, транспорте и на рабочих местах было приостановлено лишь в июне 2022 года, масочный режим стал носить рекомендательный характер. В самый острый период распространения COVID-19 (весной 2020 года) в республике вводились ограничения на передвижение жителей и действовали специальные цифровые пропуска для выхода из дома. Кроме того, с 11 октября 2021 года в республике была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды (выдавались вакцинированным, переболевшим и имеющим медотвод от вакцинации) для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. Действие QR-кодов было отменено в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20230606/koronavirus-1876440174.html
https://ria.ru/20230601/covid-19-1875600684.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788862895_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e254ee3ef3c64029ab934a42c0634190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Республика Татарстан, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу

Глава Татарстана Минниханов распорядился отменить режим повышенной готовности по COVID-19

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в медицинской маске у Казанского кремля
Девушка в медицинской маске у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Девушка в медицинской маске у Казанского кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство юстиции Татарстана.
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в распоряжении.
Министерство юстиции Республики отмечает, что в ближайшее время подготовит проект постановления о признании утратившим силу постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", которым в регионе были введены антиковидные ограничения.
Лечение больных с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В России заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 20 процентов
6 июня, 12:35
Согласно постановлению правительства Татарстана в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года в республике был введен обязательный масочный режим. Его действие в общественных местах, транспорте и на рабочих местах было приостановлено лишь в июне 2022 года, масочный режим стал носить рекомендательный характер.
В самый острый период распространения COVID-19 (весной 2020 года) в республике вводились ограничения на передвижение жителей и действовали специальные цифровые пропуска для выхода из дома.
Кроме того, с 11 октября 2021 года в республике была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды (выдавались вакцинированным, переболевшим и имеющим медотвод от вакцинации) для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. Действие QR-кодов было отменено в феврале 2022 года.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Роспотребнадзор подсчитал экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году
1 июня, 17:00
 
Республика ТатарстанЗдоровье - ОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала