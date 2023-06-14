https://ria.ru/20230614/koronavirus-1877950890.html

Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу

Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу - РИА Новости, 14.06.2023

Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T09:18

2023-06-14T09:18

2023-06-14T09:18

республика татарстан

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788862895_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_342716941f7323bc83b432b4c2422761.jpg

КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство юстиции Татарстана. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики. "В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в распоряжении. Министерство юстиции Республики отмечает, что в ближайшее время подготовит проект постановления о признании утратившим силу постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", которым в регионе были введены антиковидные ограничения. Согласно постановлению правительства Татарстана в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года в республике был введен обязательный масочный режим. Его действие в общественных местах, транспорте и на рабочих местах было приостановлено лишь в июне 2022 года, масочный режим стал носить рекомендательный характер. В самый острый период распространения COVID-19 (весной 2020 года) в республике вводились ограничения на передвижение жителей и действовали специальные цифровые пропуска для выхода из дома. Кроме того, с 11 октября 2021 года в республике была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды (выдавались вакцинированным, переболевшим и имеющим медотвод от вакцинации) для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. Действие QR-кодов было отменено в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20230606/koronavirus-1876440174.html

https://ria.ru/20230601/covid-19-1875600684.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса