https://ria.ru/20230614/koronavirus-1877950890.html
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу - РИА Новости, 14.06.2023
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T09:18
2023-06-14T09:18
2023-06-14T09:18
республика татарстан
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство юстиции Татарстана. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики. "В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в распоряжении. Министерство юстиции Республики отмечает, что в ближайшее время подготовит проект постановления о признании утратившим силу постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", которым в регионе были введены антиковидные ограничения. Согласно постановлению правительства Татарстана в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года в республике был введен обязательный масочный режим. Его действие в общественных местах, транспорте и на рабочих местах было приостановлено лишь в июне 2022 года, масочный режим стал носить рекомендательный характер. В самый острый период распространения COVID-19 (весной 2020 года) в республике вводились ограничения на передвижение жителей и действовали специальные цифровые пропуска для выхода из дома. Кроме того, с 11 октября 2021 года в республике была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды (выдавались вакцинированным, переболевшим и имеющим медотвод от вакцинации) для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. Действие QR-кодов было отменено в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20230606/koronavirus-1876440174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Республика Татарстан, Здоровье - Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Татарстан отменил режим повышенной готовности по коронавирусу
Глава Татарстана Минниханов распорядился отменить режим повышенной готовности по COVID-19
КАЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости.
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение
об отмене в республике режима повышенной готовности в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает министерство юстиции Татарстана.
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования", - говорится в распоряжении.
Министерство юстиции Республики отмечает, что в ближайшее время подготовит проект постановления о признании утратившим силу постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции", которым в регионе были введены антиковидные ограничения.
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Согласно постановлению правительства Татарстана в связи с ростом заболевания новой коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года в республике был введен обязательный масочный режим. Его действие в общественных местах, транспорте и на рабочих местах было приостановлено лишь в июне 2022 года, масочный режим стал носить рекомендательный характер.
В самый острый период распространения COVID-19 (весной 2020 года) в республике вводились ограничения на передвижение жителей и действовали специальные цифровые пропуска для выхода из дома.
Кроме того, с 11 октября 2021 года в республике была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и QR-коды (выдавались вакцинированным, переболевшим и имеющим медотвод от вакцинации) для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов. С 22 ноября наличие QR-кода стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике. Действие QR-кодов было отменено в феврале 2022 года.
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