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Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:16 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/khakery-1877929631.html
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров - РИА Новости, 14.06.2023
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров
Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:16
2023-06-14T04:16
пмэф-2023
станислав кузнецов
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей", - ответил он на вопрос, какой ущерб российской экономике может быть нанесен хакерами по итогам 2023 года. По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов российских банков в 2022 году составил 14,2 миллиарда рублей против 13,6 миллиарда рублей в 2021 году. При этом уже в первом квартале текущего года ущерб россиянам и бизнесу достиг рекордных 4,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2023, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров

Сбербанк: ущерб россиянам от хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей", - ответил он на вопрос, какой ущерб российской экономике может быть нанесен хакерами по итогам 2023 года.
По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов российских банков в 2022 году составил 14,2 миллиарда рублей против 13,6 миллиарда рублей в 2021 году. При этом уже в первом квартале текущего года ущерб россиянам и бизнесу достиг рекордных 4,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Станислав КузнецовСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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