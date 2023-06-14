https://ria.ru/20230614/khakery-1877929631.html

Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров

Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров - РИА Новости, 14.06.2023

Сбербанк спрогнозировал рост ущерба россиянам и бизнесу от действий хакеров

Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:16

2023-06-14T04:16

2023-06-14T04:16

пмэф-2023

станислав кузнецов

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164088_0:146:3077:1876_1920x0_80_0_0_c1f79bd39d1ac1cdfb0f3b3c2107eb7a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Ущерб россиянам и бизнесу от действий хакеров в 2023 году может превысить 20 миллиардов рублей против 14,2 миллиарда годом ранее, поделился прогнозом в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Общая сумма ущерба гражданам и организациям может превысить 20 миллиардов рублей, для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 14,2 миллиарда рублей", - ответил он на вопрос, какой ущерб российской экономике может быть нанесен хакерами по итогам 2023 года. По данным ЦБ, объем операций без согласия клиентов российских банков в 2022 году составил 14,2 миллиарда рублей против 13,6 миллиарда рублей в 2021 году. При этом уже в первом квартале текущего года ущерб россиянам и бизнесу достиг рекордных 4,5 миллиарда рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/moshennichestvo-1877927563.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

станислав кузнецов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)