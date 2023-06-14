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Посол в Джакарте прокомментировала инициативы Индонезии по Украине - РИА Новости, 14.06.2023
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08:30 14.06.2023 (обновлено: 15:47 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/indoneziya-1877945337.html
Посол в Джакарте прокомментировала инициативы Индонезии по Украине
Посол в Джакарте прокомментировала инициативы Индонезии по Украине - РИА Новости, 14.06.2023
Посол в Джакарте прокомментировала инициативы Индонезии по Украине
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что Россия готова рассмотреть новые мирные инициативы Индонезии по РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T08:30
2023-06-14T15:47
в мире
украина
россия
индонезия
людмила воробьева
прабово субианто
владимир зеленский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что Россия готова рассмотреть новые мирные инициативы Индонезии по Украине, если таковые поступят. Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Он был сразу отвергнут Киевом. "Я не могу говорить о том, будут ли новые предложения по миру на Украине от Индонезии - это вопрос к индонезийским властям. Но, как вы знаете, Индонезия была бы готова выступить третьей стороной в украинском вопросе… Если индонезийская стороны сделает нам официально еще какие-то предложения мы, конечно, готовы их рассматривать",- заявила глава российской дипмиссии. Однако, по словам Воробьевой, для того, чтобы продвигать какой-то мирный план, "должна быть добрая воля на это у обеих сторон". "Инициатива министра обороны Индонезии Прабово Субианто была сходу отвернута украинской стороной и ее западными кураторами. Плох ли этот план, хорош ли этот план - никого не интересовало. Ответом было просто "нет" - и ничего больше. Обсуждать и говорить об этом плане, когда противоположная сторона его уже отвергла, бессмысленно", - отметила посол. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Читайте полный текст интервью Людмилы Воробьевой &gt;&gt;
https://ria.ru/20230608/indoneziya-1876989429.html
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в мире, украина, россия, индонезия, людмила воробьева, прабово субианто, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Индонезия, Людмила Воробьева, Прабово Субианто, Владимир Зеленский
Посол в Джакарте прокомментировала инициативы Индонезии по Украине

Посол России в Джакарте: Россия рассмотрит новые предложения по Украине от Индонезии

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛюдмила Воробьева
Людмила Воробьева - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Людмила Воробьева. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023, что Россия готова рассмотреть новые мирные инициативы Индонезии по Украине, если таковые поступят.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Он был сразу отвергнут Киевом.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вопрос Украины может стать главным на выборной гонке в Индонезии, пишут СМИ
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"Я не могу говорить о том, будут ли новые предложения по миру на Украине от Индонезии - это вопрос к индонезийским властям. Но, как вы знаете, Индонезия была бы готова выступить третьей стороной в украинском вопросе… Если индонезийская стороны сделает нам официально еще какие-то предложения мы, конечно, готовы их рассматривать",- заявила глава российской дипмиссии.
Однако, по словам Воробьевой, для того, чтобы продвигать какой-то мирный план, "должна быть добрая воля на это у обеих сторон".
"Инициатива министра обороны Индонезии Прабово Субианто была сходу отвернута украинской стороной и ее западными кураторами. Плох ли этот план, хорош ли этот план - никого не интересовало. Ответом было просто "нет" - и ничего больше. Обсуждать и говорить об этом плане, когда противоположная сторона его уже отвергла, бессмысленно", - отметила посол.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Читайте полный текст интервью Людмилы Воробьевой >>
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В миреУкраинаРоссияИндонезияЛюдмила ВоробьеваПрабово СубиантоВладимир Зеленский
 
 
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