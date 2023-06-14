https://ria.ru/20230614/gres-1878124881.html

Губернатор рассказал о последствиях пожара на Новочеркасской ГРЭС

Губернатор рассказал о последствиях пожара на Новочеркасской ГРЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Губернатор рассказал о последствиях пожара на Новочеркасской ГРЭС

После пожара на Новочеркаской ГРЭС в Ростовской области ограничено потребление электричества у 364 тысяч потребителей, свет вернется в ближайшие часы, сообщил в РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:26

2023-06-14T17:26

2023-06-14T17:38

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июн - РИА Новости. После пожара на Новочеркаской ГРЭС в Ростовской области ограничено потребление электричества у 364 тысяч потребителей, свет вернется в ближайшие часы, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.По предварительной информации, в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже огонь удалось потушить. Пострадали три сотрудника станции. Возможная причина пожара - возгорание газа в ходе технологических работ."По аварийной ситуации на НчГРЭС. По состоянию на 16.00 в Ростовской области было ограничено ориентировочно 364 тысячи потребителей. <...> Энергетики реализовали ряд мероприятий, чтобы увеличить перетоки мощности. С 16.16 в Ростовской области началось поэтапное подключение потребителей", - написал губернатор.По его словам, ввод в эксплуатацию отключенных энергоблоков будет идти круглосуточно, а энергоснабжение потребителей восстановится "уже в ближайшие часы".Ограничения не коснулись потребителей первой категории надежности: больниц и других особо значимых социальных объектов, отметил глава региона.

https://ria.ru/20230614/novocherkasskaya_gres-1878105812.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, василий голубев