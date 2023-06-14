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Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023

Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:00

2023-06-14T10:00

2023-06-14T10:00

происшествия

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

владимир путин

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС. "Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС", - написал Сальдо.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область