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Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/ges-1877956694.html
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:00
2023-06-14T10:00
происшествия
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС. "Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС", - написал Сальдо.
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происшествия, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область
Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС

Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудники МЧС РФ в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленном водой после разрушения Каховской ГЭС
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС.
«
"Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС", - написал Сальдо.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонская область
 
 
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