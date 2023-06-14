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Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.06.2023
Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:00
2023-06-14T10:00
2023-06-14T10:00
происшествия
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС. "Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС", - написал Сальдо.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо доложил Путину о ситуации после разрушения Каховской ГЭС
Сальдо доложил Путину о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС