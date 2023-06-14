https://ria.ru/20230614/geramniya-1878121500.html
В Германии закрыли большинство аптек из-за протестов фармацевтов
В Германии закрыли большинство аптек из-за протестов фармацевтов - РИА Новости, 14.06.2023
В Германии закрыли большинство аптек из-за протестов фармацевтов
Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил день протестов по всей стране, закрыто большинство аптек. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:19
2023-06-14T17:19
2023-06-14T17:26
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германия
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил день протестов по всей стране, закрыто большинство аптек. "Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил 14 июня общенациональным днем протеста. В этот день снабжение (лекарствами) будет осуществляться только через аптеки скорой помощи... Помимо закрытия аптек, земельные аптечные ассоциации и палаты запланировали централизованные акции во многих регионах Германии, чтобы донести свою позицию до населения", - говорится на сайте союза. Протесты проходят во многих городах страны, в том числе в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнстере, Висбадене, Марбурге и Аугсбурге. Протестующие требуют дополнительной финансовой поддержки аптек и упрощения бюрократической системы. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах опубликовал на своей странице в Twitter фотографию протестного марша напротив своего офиса в Берлине, на которой видны сотни людей в белых халатах и с плакатами в руках. "Большая забастовка фармацевтов у моего офиса. Они скандируют "...нас много, мы громкие, потому что он крадет наши деньги...", - написал Лаутербах в своем аккаунте. Как пишет издание Deutsche Apotheker Zeitung со ссылкой на полицию, в берлинской акции протеста участвуют около 3800 человек. Ранее сообщалось, что в Германии длительное время наблюдаются перебои с поставками лекарств, среди них антибиотики, обезболивающие, сиропы от гриппа для детей и лекарства от рака. Сообщается, что в апреле были зарегистрированы перебои с поставками 480 лекарственных препаратов. Так, Федеральная врачебная палата Германии призвала правительство создать национальный резерв жизненно необходимых лекарств на фоне продолжительных перебоев с поставками медикаментов из-за рубежа.
https://ria.ru/20230521/germaniya-1873256320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
В Германии закрыли большинство аптек из-за протестов фармацевтов
Марши протеста фармацевтов прокатились по Германии 14 июня, большинство аптек не работают
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости.
Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил день протестов
по всей стране, закрыто большинство аптек.
«
"Федеральный союз фармацевтических ассоциаций Германии объявил 14 июня общенациональным днем протеста. В этот день снабжение (лекарствами) будет осуществляться только через аптеки скорой помощи... Помимо закрытия аптек, земельные аптечные ассоциации и палаты запланировали централизованные акции во многих регионах Германии, чтобы донести свою позицию до населения", - говорится на сайте союза.
Протесты проходят во многих городах страны, в том числе в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнстере, Висбадене, Марбурге и Аугсбурге. Протестующие требуют дополнительной финансовой поддержки аптек и упрощения бюрократической системы.
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах опубликовал на своей странице в Twitter фотографию протестного марша напротив своего офиса в Берлине, на которой видны сотни людей в белых халатах и с плакатами в руках.
«
"Большая забастовка фармацевтов у моего офиса. Они скандируют "...нас много, мы громкие, потому что он крадет наши деньги...", - написал Лаутербах в своем аккаунте.
Как пишет издание Deutsche Apotheker Zeitung со ссылкой на полицию, в берлинской акции протеста участвуют около 3800 человек.
Ранее сообщалось, что в Германии длительное время наблюдаются перебои с поставками лекарств, среди них антибиотики, обезболивающие, сиропы от гриппа для детей и лекарства от рака. Сообщается, что в апреле были зарегистрированы перебои с поставками 480 лекарственных препаратов.
Так, Федеральная врачебная палата Германии призвала правительство создать национальный резерв жизненно необходимых лекарств на фоне продолжительных перебоев с поставками медикаментов из-за рубежа.
Треть жителей Германии столкнулись с дефицитом лекарств, показал опрос