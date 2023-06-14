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В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей - РИА Новости, 14.06.2023
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10:40 14.06.2023 (обновлено: 10:45 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/dtp-1877969571.html
В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей
В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей - РИА Новости, 14.06.2023
В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей
Маршрутный автобус и автокран столкнулись в Саратове, в результате госпитализированы две несовершеннолетние пассажирки автобуса, сообщили в городском отделе... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T10:40
2023-06-14T10:45
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус и автокран столкнулись в Саратове, в результате госпитализированы две несовершеннолетние пассажирки автобуса, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около 8.40 (7.40 мск) напротив дома 112 по проспекту Энтузиастов. "По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута 22 под управлением водителя 1975 года рождения и автокрана под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП две пассажирки автобуса - девушки 16 и 17 лет - госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство начало проверку в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей

Две девочки пострадали при столкновении маршрутного автобуса и автокрана в Саратове

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП с участием автокрана и автобуса в Саратове
ДТП с участием автокрана и автобуса в Саратове - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП с участием автокрана и автобуса в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус и автокран столкнулись в Саратове, в результате госпитализированы две несовершеннолетние пассажирки автобуса, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло около 8.40 (7.40 мск) напротив дома 112 по проспекту Энтузиастов.
«
"По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута 22 под управлением водителя 1975 года рождения и автокрана под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП две пассажирки автобуса - девушки 16 и 17 лет - госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции.
Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство начало проверку в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.
Последствия ДТП с участием автобуса в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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ПроисшествияСаратов
 
 
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