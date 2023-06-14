https://ria.ru/20230614/dtp-1877969571.html

В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей

В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей - РИА Новости, 14.06.2023

В Саратове автобус столкнулся с автокраном, пострадали двое детей

Маршрутный автобус и автокран столкнулись в Саратове, в результате госпитализированы две несовершеннолетние пассажирки автобуса, сообщили в городском отделе... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T10:40

2023-06-14T10:40

2023-06-14T10:45

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус и автокран столкнулись в Саратове, в результате госпитализированы две несовершеннолетние пассажирки автобуса, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около 8.40 (7.40 мск) напротив дома 112 по проспекту Энтузиастов. "По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута 22 под управлением водителя 1975 года рождения и автокрана под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП две пассажирки автобуса - девушки 16 и 17 лет - госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство начало проверку в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230609/avtobusy-1877206085.html

саратов

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов