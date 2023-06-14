Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате "От дома до дома"
Бирюков: Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате "От дома до дома"
© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроектное решение по благоустройству Рассветной аллеи в районе Вешняки, Москва
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Рассветной аллеи, расположенной на востоке столицы, сообщил в среду на сайте мэрии заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"В этом году продолжаем обновление улиц в формате "От дома до дома", который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на Рассветной аллее, границы проходят от Северо-Восточной хорды до Новогиреевского путепровода", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
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"В ходе работ обновим тротуары общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров и асфальт на проезжей части, у входа в Кусковский лесопарк сделаем организованную плоскостную парковку, а вдоль самой улицы - удобные парковочные карманы. В рамках изменения схемы дорожного движения обустроим 10 новых пешеходных переходов с контрастным освещением и "лежачими полицейскими", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что на всем протяжении Рассветной аллеи установят более 160 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Будет проведено озеленение - на территории разобьют газон площадью 36 тысяч квадратных метров.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что формат "От дома до дома" - это одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Основные работы по благоустройству Рассветной аллеи планируется завершить в августе этого года.