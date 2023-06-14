https://ria.ru/20230614/biznes-1877865802.html
Корпорация МСП назвала самые лояльные к малому бизнесу госкомпании
Корпорация МСП назвала самые лояльные к малому бизнесу госкомпании - РИА Новости, 14.06.2023
Корпорация МСП назвала самые лояльные к малому бизнесу госкомпании
РЖД, "Интер РАО" и "Ростелеком" возглавили рейтинг Корпорации МСП (КМСП), оценивающий лояльность крупнейших компаний-заказчиков к малому и среднему бизнесу,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:20
2023-06-14T11:20
2023-06-14T11:20
корпорация мсп
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. РЖД, "Интер РАО" и "Ростелеком" возглавили рейтинг Корпорации МСП (КМСП), оценивающий лояльность крупнейших компаний-заказчиков к малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.КМСП в рамках ПМЭФ-2023 представила свой рейтинг лояльности, обобщив и систематизировав данные по итогам закупочной деятельности 2022 года. Рейтинг составляется с целью выявить лидеров среди компаний с госучастием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе, в части расширения рынков сбыта, говорится в сообщении.Четвертое место в списке занял "Газпром", а пятое поделили сразу три компании: "Алроса", "Аэрофлот" и "РусГидро". В десятку наиболее лояльных заказчиков вошли также группа "Автодор" и "Автодор-платные дороги", "Ростех", "Транснефть", ОСК и "Россети". В числе тех, кто впервые вошел в список: компании "Росагролизинг", "Алмаз — Антей" и "Росгео".При составлении рейтинга учитывается комплекс параметров: общий объем закупок у субъектов МСП за год и его прирост по отношению к 2021 году, количество номенклатурных позиций и договоров с малыми и средними предприятиями, число бесплатных обучающих семинаров для МСП. Также принималось во внимание участие заказчика в программах "выращивания" МСП-поставщиков, повышение качества закупочной деятельности и другие факторы."В рейтинге представлены крупнейшие заказчики, которые максимально лояльны к малому и среднему бизнесу и всесторонне поддерживают его. Это в том числе помогает МСП-поставщикам увереннее чувствовать себя, особенно в кризисных ситуациях, как это было в прошлом году в связи с введением санкций и разрывом устоявшихся цепочек поставок. Через их поддержку малого и среднего бизнеса повышается его роль в системе закупок, что позитивно отражается на конкуренции в этой сфере и качестве выполнения заказов", — отметила заместитель гендиректора КМСП Наталья Коротченкова.Она напомнила, что по итогам 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса составил рекордные 7 триллионов рублей, что на 2,6 триллиона больше, чем годом ранее. Закупки этот период совершили более 12 тысяч заказчиков, из которых 9 тысяч - региональные. Одновременно более чем в два раза, до 1,1 миллиона позиций, расширился перечень закупаемых товаров.С 2022 года действует повышенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний крупнейшими заказчиками. Также расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга закупок Корпорации МСП. Работа в области закупок у МСП ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, андрей белоусов
Корпорация МСП, Андрей Белоусов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. РЖД, "Интер РАО" и "Ростелеком" возглавили рейтинг Корпорации МСП (КМСП), оценивающий лояльность крупнейших компаний-заказчиков к малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба института развития.
КМСП в рамках ПМЭФ-2023 представила свой рейтинг лояльности, обобщив и систематизировав данные по итогам закупочной деятельности 2022 года. Рейтинг составляется с целью выявить лидеров среди компаний с госучастием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе, в части расширения рынков сбыта, говорится в сообщении.
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Четвертое место в списке занял "Газпром", а пятое поделили сразу три компании: "Алроса", "Аэрофлот" и "РусГидро". В десятку наиболее лояльных заказчиков вошли также группа "Автодор" и "Автодор-платные дороги", "Ростех", "Транснефть", ОСК и "Россети". В числе тех, кто впервые вошел в список: компании "Росагролизинг", "Алмаз — Антей" и "Росгео".
При составлении рейтинга учитывается комплекс параметров: общий объем закупок у субъектов МСП за год и его прирост по отношению к 2021 году, количество номенклатурных позиций и договоров с малыми и средними предприятиями, число бесплатных обучающих семинаров для МСП. Также принималось во внимание участие заказчика в программах "выращивания" МСП-поставщиков, повышение качества закупочной деятельности и другие факторы.
"В рейтинге представлены крупнейшие заказчики, которые максимально лояльны к малому и среднему бизнесу и всесторонне поддерживают его. Это в том числе помогает МСП-поставщикам увереннее чувствовать себя, особенно в кризисных ситуациях, как это было в прошлом году в связи с введением санкций и разрывом устоявшихся цепочек поставок. Через их поддержку малого и среднего бизнеса повышается его роль в системе закупок, что позитивно отражается на конкуренции в этой сфере и качестве выполнения заказов", — отметила заместитель гендиректора КМСП Наталья Коротченкова.
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Она напомнила, что по итогам 2022 года объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса составил рекордные 7 триллионов рублей, что на 2,6 триллиона больше, чем годом ранее. Закупки этот период совершили более 12 тысяч заказчиков, из которых 9 тысяч - региональные. Одновременно более чем в два раза, до 1,1 миллиона позиций, расширился перечень закупаемых товаров.
С 2022 года действует повышенная до 25% квота на закупки у малых и средних компаний крупнейшими заказчиками. Также расширен перечень крупнейших федеральных и региональных заказчиков, входящих в периметр мониторинга закупок Корпорации МСП. Работа в области закупок у МСП ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.