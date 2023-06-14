https://ria.ru/20230614/artilleriya-1877934313.html

Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ

Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ

Мобилизованные на Урале артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:08

2023-06-14T06:08

2023-06-14T06:56

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ, об этом РИА Новости рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун"."Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий (в здание - ред.) имущество в ящиках. После чего под их (разведчиков - ред.) корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина", - сказал собеседник агентства.Ранее мобилизованные уральские артиллеристы уничтожили в Первомайском несколько полевых казарм ВСУ.

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вооруженные силы украины