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Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 14.06.2023 (обновлено: 06:56 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/artilleriya-1877934313.html
Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ
Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ
Мобилизованные на Урале артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:08
2023-06-14T06:56
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ, об этом РИА Новости рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун"."Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий (в здание - ред.) имущество в ящиках. После чего под их (разведчиков - ред.) корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина", - сказал собеседник агентства.Ранее мобилизованные уральские артиллеристы уничтожили в Первомайском несколько полевых казарм ВСУ.
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили пикап и здание с боевиками ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила на Донецком направлении пикап и здание с боевиками ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы "Южной" группировки войск вместе с наводчиками отдельного разведбата "Спарта" уничтожили в селе Первомайское на донецком направлении пикап и здание, в котором находилось место дислокации боевиков ВСУ, об этом РИА Новости рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным "Аргун".
"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий (в здание - ред.) имущество в ящиках. После чего под их (разведчиков - ред.) корректировку мы его уничтожили. О том, что пикап сгорел, можно сделать вывод по характерному черному дыму, шедшему с места, где стояла машина", - сказал собеседник агентства.
Ранее мобилизованные уральские артиллеристы уничтожили в Первомайском несколько полевых казарм ВСУ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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