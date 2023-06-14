https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html

Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц

Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц - РИА Новости, 14.06.2023

Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц

На севере Израиля нашли семь (аэрофонов) из костей птиц, которые были созданы около 12 тысяч лет назад, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале Scientific РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T04:00

2023-06-14T04:00

2023-06-14T04:00

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На севере Израиля нашли семь (аэрофонов) из костей птиц, которые были созданы около 12 тысяч лет назад, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.Они имитируют голос хищных птиц – пустельги и ястреба-перепелятника. Есть несколько гипотез, для чего использовались эти флейты. Первая – они были нужны во время охоты. Вторая – их музыка звучала во время обрядов. Третья – их могли носить как ритуальные украшения.Аэрофоны – большая редкость. В основном их раскапывали на территории Европы. Найденные в Израиле – первые подобные инструменты, идентифицированные на Ближнем Востоке.Флейты обнаружили в Айн-Маллахе, в натуфийском поселение. Представители археологической культуры жили здесь в 13000 – 9700 годы до нашей эры. Они были охотниками-собирателями. Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове. На них изображены "воздушные змеи пустыни", использовавшиеся для охоты.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, израиль