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Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц - РИА Новости, 14.06.2023
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Культура
 
04:00 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/arkheologiya-1877844869.html
Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц
Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц - РИА Новости, 14.06.2023
Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц
На севере Израиля нашли семь (аэрофонов) из костей птиц, которые были созданы около 12 тысяч лет назад, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале Scientific РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T04:00
2023-06-14T04:00
культура
новости культуры
археология
израиль
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На севере Израиля нашли семь (аэрофонов) из костей птиц, которые были созданы около 12 тысяч лет назад, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.Они имитируют голос хищных птиц – пустельги и ястреба-перепелятника. Есть несколько гипотез, для чего использовались эти флейты. Первая – они были нужны во время охоты. Вторая – их музыка звучала во время обрядов. Третья – их могли носить как ритуальные украшения.Аэрофоны – большая редкость. В основном их раскапывали на территории Европы. Найденные в Израиле – первые подобные инструменты, идентифицированные на Ближнем Востоке.Флейты обнаружили в Айн-Маллахе, в натуфийском поселение. Представители археологической культуры жили здесь в 13000 – 9700 годы до нашей эры. Они были охотниками-собирателями. Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове. На них изображены "воздушные змеи пустыни", использовавшиеся для охоты.
https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html
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новости культуры, археология, израиль
Культура, Новости культуры, Археология, Израиль
Ученые нашли созданные 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц

В Израиле ученые нашли созданные около 12 тысяч лет назад флейты из костей птиц

© Фото : Virginia Commonwealth University / Laurent Davin Элементы флейты из птичьих костей, обнаруженные при раскопках в Айн-Маллахе, Израиль
Элементы флейты из птичьих костей, обнаруженные при раскопках в Айн-Маллахе, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Virginia Commonwealth University / Laurent Davin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На севере Израиля нашли семь (аэрофонов) из костей птиц, которые были созданы около 12 тысяч лет назад, пишет Phys.org со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.
Они имитируют голос хищных птиц – пустельги и ястреба-перепелятника. Есть несколько гипотез, для чего использовались эти флейты. Первая – они были нужны во время охоты. Вторая – их музыка звучала во время обрядов. Третья – их могли носить как ритуальные украшения.
Аэрофоны – большая редкость. В основном их раскапывали на территории Европы. Найденные в Израиле – первые подобные инструменты, идентифицированные на Ближнем Востоке.
Флейты обнаружили в Айн-Маллахе, в натуфийском поселение. Представители археологической культуры жили здесь в 13000 – 9700 годы до нашей эры. Они были охотниками-собирателями.
Ранее сообщалось, что археологи нашли 8000-летние чертежи на Аравийском полуострове. На них изображены "воздушные змеи пустыни", использовавшиеся для охоты.
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