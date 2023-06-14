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Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией - РИА Новости, 14.06.2023
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18:12 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/alzhir-1878142347.html
Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией
Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией - РИА Новости, 14.06.2023
Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с РФ и углубить двусторонние отношения. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:12
2023-06-14T18:12
абдельмаджид теббун
валентина матвиенко
совет федерации рф
брикс
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с РФ и углубить двусторонние отношения. "Политические отношения между странами — отличные и спустя 60 лет никогда не менялись. Экономические отношения, культурные обмены, торговля, наоборот, находятся на низком уровне. Поэтому я желаю, чтобы в ходе визита мы достигли стратегического партнерства и глубоких отношений, которые позволят нашим народам, государствам перейти на новую стадию взаимодействия", — сказал Теббун в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он добавил, что Алжир заинтересован в обмене опытом с Россией в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной сферах, а также в культурных обменах. "Несмотря на то, что сейчас происходит во всем мире, мы всегда желаем сближения с Россией и чтобы мы стали партерами в БРИКС", — отметил президент.
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абдельмаджид теббун, валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, россия
Абдельмаджид Теббун, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, БРИКС, Россия
Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией

Президент Алжира Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с Россией

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с РФ и углубить двусторонние отношения.
"Политические отношения между странами — отличные и спустя 60 лет никогда не менялись. Экономические отношения, культурные обмены, торговля, наоборот, находятся на низком уровне. Поэтому я желаю, чтобы в ходе визита мы достигли стратегического партнерства и глубоких отношений, которые позволят нашим народам, государствам перейти на новую стадию взаимодействия", — сказал Теббун в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Он добавил, что Алжир заинтересован в обмене опытом с Россией в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной сферах, а также в культурных обменах.
"Несмотря на то, что сейчас происходит во всем мире, мы всегда желаем сближения с Россией и чтобы мы стали партерами в БРИКС", — отметил президент.
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