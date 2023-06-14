https://ria.ru/20230614/alzhir-1878142347.html

Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией

Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией - РИА Новости, 14.06.2023

Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с РФ и углубить двусторонние отношения. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

абдельмаджид теббун

валентина матвиенко

совет федерации рф

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил желание заключить стратегическое партнерство с РФ и углубить двусторонние отношения. "Политические отношения между странами — отличные и спустя 60 лет никогда не менялись. Экономические отношения, культурные обмены, торговля, наоборот, находятся на низком уровне. Поэтому я желаю, чтобы в ходе визита мы достигли стратегического партнерства и глубоких отношений, которые позволят нашим народам, государствам перейти на новую стадию взаимодействия", — сказал Теббун в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он добавил, что Алжир заинтересован в обмене опытом с Россией в экономической, энергетической, торговой, сельскохозяйственной, образовательной сферах, а также в культурных обменах. "Несмотря на то, что сейчас происходит во всем мире, мы всегда желаем сближения с Россией и чтобы мы стали партерами в БРИКС", — отметил президент.

https://ria.ru/20230614/voprosy-1878075309.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абдельмаджид теббун, валентина матвиенко, совет федерации рф, брикс, россия