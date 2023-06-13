https://ria.ru/20230613/yaponiya-1877718318.html

В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ

В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ - РИА Новости, 13.06.2023

В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ

Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране, трансляция заседания велась на сайте палаты. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:36

2023-06-13T08:36

2023-06-13T08:36

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токио

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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране, трансляция заседания велась на сайте палаты. Законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества был внесен правящей коалицией на рассмотрение в парламент страны 18 мая накануне саммита лидеров стран "большой семерки". В минувшую пятницу законопроект, в который вносились изменения вплоть до самого последнего момента, был одобрен комитетом кабинета министров нижней палаты парламента. Против законопроекта выступает Конституционно-демократическая партия, утверждая, что факт поспешных поправок свидетельствует о том, что необходимо больше времени для обсуждения текста документа. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро зимой этого года после того, как бывший помощник премьер-министра страны Масаёси Араи, говоря о представителя нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)". Принятием законопроекта о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества официальный Токио надеется снизить градус критических замечаний со стороны других стран, так как Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.

https://ria.ru/20230217/japan-1852666949.html

https://ria.ru/20230523/malayziya-1873549949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, токио