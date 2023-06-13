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В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ - РИА Новости, 13.06.2023
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08:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/yaponiya-1877718318.html
В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ
В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ - РИА Новости, 13.06.2023
В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ
Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране, трансляция заседания велась на сайте палаты. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:36
2023-06-13T08:36
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране, трансляция заседания велась на сайте палаты. Законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества был внесен правящей коалицией на рассмотрение в парламент страны 18 мая накануне саммита лидеров стран "большой семерки". В минувшую пятницу законопроект, в который вносились изменения вплоть до самого последнего момента, был одобрен комитетом кабинета министров нижней палаты парламента. Против законопроекта выступает Конституционно-демократическая партия, утверждая, что факт поспешных поправок свидетельствует о том, что необходимо больше времени для обсуждения текста документа. Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро зимой этого года после того, как бывший помощник премьер-министра страны Масаёси Араи, говоря о представителя нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)". Принятием законопроекта о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества официальный Токио надеется снизить градус критических замечаний со стороны других стран, так как Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
https://ria.ru/20230217/japan-1852666949.html
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в мире, япония, токио
В мире, Япония, Токио
В парламенте Японии одобрили проект о содействии пониманию ЛГБТ

Ключевая палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества в стране, трансляция заседания велась на сайте палаты.
Законопроект о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества был внесен правящей коалицией на рассмотрение в парламент страны 18 мая накануне саммита лидеров стран "большой семерки". В минувшую пятницу законопроект, в который вносились изменения вплоть до самого последнего момента, был одобрен комитетом кабинета министров нижней палаты парламента.
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Против законопроекта выступает Конституционно-демократическая партия, утверждая, что факт поспешных поправок свидетельствует о том, что необходимо больше времени для обсуждения текста документа.
Вопрос об однополых браках и правах сексуальных меньшинств встал в Японии особенно остро зимой этого года после того, как бывший помощник премьер-министра страны Масаёси Араи, говоря о представителя нетрадиционной ориентации, использовал реплику "мне на них и смотреть противно", которую сочли дискриминационной. Позже и сам Кисида, комментируя вероятность разрешения однополых браков в стране, сказал, что "общество изменится (безвозвратно)".
Принятием законопроекта о содействии пониманию ЛГБТ-сообщества официальный Токио надеется снизить градус критических замечаний со стороны других стран, так как Япония является единственной страной "семерки", которая не признает однополые браки.
В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков. Суды же настаивают на том, что в конституции речь идет о браке между мужчиной и женщиной. Несколько муниципальных районов Токио стали регистрировать однополые пары как партнеров, это несколько облегчает им аренду жилья, но в широком юридическом смысле силы не имеет.
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