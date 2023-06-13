https://ria.ru/20230613/vedernikov-1877815376.html

Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области

Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 13.06.2023

Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области

"Единая Россия" выдвинула губернатора Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:16

2023-06-13T15:16

2023-06-13T15:16

политика

псковская область

россия

михаил ведерников

единая россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе партии. ""Единая Россия" выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877292508.html

псковская область

россия

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Кирилл Волков

политика, псковская область, россия, михаил ведерников, единая россия