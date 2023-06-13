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Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 13.06.2023
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15:16 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/vedernikov-1877815376.html
Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области
Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 13.06.2023
Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области
"Единая Россия" выдвинула губернатора Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:16
2023-06-13T15:16
политика
псковская область
россия
михаил ведерников
единая россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе партии. ""Единая Россия" выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении. Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230609/sobyanin-1877292508.html
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политика, псковская область, россия, михаил ведерников, единая россия
Политика, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Единая Россия
Ведерников станет кандидатом от ЕР на выборах главы Псковской области

"Единая Россия" выдвинула Ведерникова кандидатом на выборы главы Псковской области

© Фото : портал государственных органов Псковской областиМихаил Ведерников
Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : портал государственных органов Псковской области
Михаил Ведерников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе партии.
""Единая Россия" выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборах губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали на региональной партийной конференции", - сказано в сообщении.
Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
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ПолитикаПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковЕдиная Россия
 
 
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