https://ria.ru/20230613/torgovlya-1877706328.html

В МИД отметили взрывной рост торговли Приморья с Индией и Китаем

В МИД отметили взрывной рост торговли Приморья с Индией и Китаем - РИА Новости, 13.06.2023

В МИД отметили взрывной рост торговли Приморья с Индией и Китаем

Торговля Приморья с Китаем, Индией, рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии на фоне западных санкций демонстрирует "взрывной рост", сообщил руководитель... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T04:04

2023-06-13T04:04

2023-06-13T04:04

китай

юго-восточная азия

индия

снг

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Торговля Приморья с Китаем, Индией, рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии на фоне западных санкций демонстрирует "взрывной рост", сообщил руководитель представительства МИД России во Владивостоке – посол по особым поручениям Андрей Броварец. Броварец, чьи слова приводят правительство Приморья, отметил, что в первом полугодии 2022 года в порты Приморья перестали заходить крупнейшие контейнерные перевозчики, были приостановлены инвестпроекты и побратимские программы, уезжал иностранный персонал совместных предприятий, было прекращено международное авиасообщение. "Позже стало очевидно, что порты с избытком заместили выбывшие компании и демонстрируют устойчивое развитие. В ноябре из столицы ДФО возобновились международные полеты. Взрывной рост продемонстрировала торговля с Китаем, Индией, рядом стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Есть существенные заделы в торгово-экономических контактах с Монголией и Корейской Народно-Демократической Республикой, сестра лидера которой прямо заявила, что КНДР "всегда будет стоять в одном окопе с армией и народом России", - отметил Броварец. Также он рассказал, что те государства АТР, которые "под внешним давлением вынуждены делать реверансы в сторону Соединенных Штатов", в повседневных контактах демонстрируют взвешенную позицию, отвечающую взаимным интересам. По данным Броварца, в 2022 году валовый региональный продукт Приморья вырос на 15%, прогнозируемый рост в 2023 году – 6%. Внешнеторговый оборот составил 22%. Приморье посетили 3 миллиона туристов, что на миллион меньше рекордного 2019 года, когда все границы были открыты.

https://ria.ru/20230610/kprf-1877405594.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858538115.html

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юго-восточная азия

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китай, юго-восточная азия, индия, снг, экономика