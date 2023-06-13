https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877742836.html

Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года

Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года - РИА Новости, 13.06.2023

Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года

Росмолодежь ставит своей целью открытие 89 министерств молодежной политики в регионах России до конца текущего года, заявила журналистам руководитель... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:54

2023-06-13T10:54

2023-06-13T10:54

общество

россия

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь ставит своей целью открытие 89 министерств молодежной политики в регионах России до конца текущего года, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева. "Сегодня у нас в 60% регионов уже отдельные ведомства, отдельные министры. Ведомства созданы по нашим стандартам... У нас к концу года задача - 89 профильных министерств с нашими министрами, с необходимыми полномочиями, с региональными учреждениями", - сказала она. Разуваева добавила, что у Росмолодежи увеличилось также число партнеров среди крупных компаний. "Мы за последний год выросли с 50 партнеров до 150", - отметила она.

https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877734757.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)