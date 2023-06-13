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Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года - РИА Новости, 13.06.2023
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10:54 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877742836.html
Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года
Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года - РИА Новости, 13.06.2023
Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года
Росмолодежь ставит своей целью открытие 89 министерств молодежной политики в регионах России до конца текущего года, заявила журналистам руководитель... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:54
2023-06-13T10:54
общество
россия
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь ставит своей целью открытие 89 министерств молодежной политики в регионах России до конца текущего года, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева. "Сегодня у нас в 60% регионов уже отдельные ведомства, отдельные министры. Ведомства созданы по нашим стандартам... У нас к концу года задача - 89 профильных министерств с нашими министрами, с необходимыми полномочиями, с региональными учреждениями", - сказала она. Разуваева добавила, что у Росмолодежи увеличилось также число партнеров среди крупных компаний. "Мы за последний год выросли с 50 партнеров до 150", - отметила она.
https://ria.ru/20230613/rosmolodezh-1877734757.html
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общество, россия, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь хочет открыть 89 профильных министерств к концу года

Глава Росмолодежи Разуваева заявила, что агентство хочет открыть 89 профильных министерств

© Фото : Фонд РосконгрессРосмолодежь открывает портал на ПМЭФ
Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Фонд Росконгресс
Росмолодежь открывает портал на ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Росмолодежь ставит своей целью открытие 89 министерств молодежной политики в регионах России до конца текущего года, заявила журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи РФ Ксения Разуваева.
"Сегодня у нас в 60% регионов уже отдельные ведомства, отдельные министры. Ведомства созданы по нашим стандартам... У нас к концу года задача - 89 профильных министерств с нашими министрами, с необходимыми полномочиями, с региональными учреждениями", - сказала она.
Разуваева добавила, что у Росмолодежи увеличилось также число партнеров среди крупных компаний.
"Мы за последний год выросли с 50 партнеров до 150", - отметила она.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Росмолодежь откроет образовательный центр в Запорожской области
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ОбществоРоссияКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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