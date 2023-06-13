https://ria.ru/20230613/proekt-1877757849.html

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола 14 июня

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола 14 июня - РИА Новости, 13.06.2023

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола 14 июня

Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола в первом чтении 14 июня, сообщил журналистам источник в палате. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:49

2023-06-13T11:49

2023-06-13T11:49

петр толстой

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола в первом чтении 14 июня, сообщил журналистам источник в палате. "Пленарное заседание 14 июня… О запрете смены пола – первое чтение", - сказал собеседник. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола, а также исключить государственную регистрацию смены пола без операций, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Толстой добавил, что законопроект предусматривает исключение для врожденных аномалий у детей. По словам парламентария, "медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично".

https://ria.ru/20230530/operatsii-1874986555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр толстой, госдума рф, общество