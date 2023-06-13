Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 13.06.2023 (обновлено: 18:59 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/peregovory-1877883986.html
Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине
Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине
Россия никогда не отказывалась от ведения каких-то переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации по Украине, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:47
2023-06-13T18:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877853160_0:109:2925:1754_1920x0_80_0_0_e194f3b44fe4517de5a55ea52029af07.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от ведения каких-то переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, мы никогда не отказывались, я уже тысячу раз об этом сказал, не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. Мы же всегда об этом говорили", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877853160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_604df20cc724ebff923b76c8aa6d6720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Стамбул
Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от ведения каких-то переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, мы никогда не отказывались, я уже тысячу раз об этом сказал, не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. Мы же всегда об этом говорили", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала