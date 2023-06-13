https://ria.ru/20230613/peregovory-1877883986.html

Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине

Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о возможных переговорах по Украине

Россия никогда не отказывалась от ведения каких-то переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации по Украине, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:47

2023-06-13T18:47

2023-06-13T18:59

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

стамбул

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от ведения каких-то переговоров, которые могли бы привести к урегулированию ситуации по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Во-первых, мы никогда не отказывались, я уже тысячу раз об этом сказал, не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. Мы же всегда об этом говорили", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

стамбул

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россия, украина, владимир путин, стамбул