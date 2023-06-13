https://ria.ru/20230613/opg-1877813817.html

Путин подписал закон о рассмотрении дел главарей ОПГ без присяжных

Путин подписал закон о рассмотрении дел главарей ОПГ без присяжных - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о рассмотрении дел главарей ОПГ без присяжных

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:10

2023-06-13T15:10

2023-06-13T16:07

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми дела организаторов преступных сообществ предлагается вывести из-под юрисдикции суда присяжных, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон исключает уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем") и статьей 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), из компетенции суда присяжных. До принятия данного закона уголовные дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, а также уголовные дела об организации преступного сообщества или участии в нем, если эти деяния совершены лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, рассматривались судом с участием присяжных заседателей. Это не в полной мере учитывало специфику преступлений, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний.

https://ria.ru/20230529/srok-1874818092.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика