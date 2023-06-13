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Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 13.06.2023 (обновлено: 17:13 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин."Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные", - сказал он на встрече с военными журналистами."Жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже", - добавил Путин.Президент РФ отметил, что "там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах, они несут потери".
https://ria.ru/20230613/polsha-1877840790.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине

Путин заявил, что польские наемники несут большие потери на Украине и скрывают это

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные", - сказал он на встрече с военными журналистами.
"Жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже", - добавил Путин.
Президент РФ отметил, что "там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах, они несут потери".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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