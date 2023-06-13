https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html

Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине

Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине

Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:07

2023-06-13T17:07

2023-06-13T17:13

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин."Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные", - сказал он на встрече с военными журналистами."Жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже", - добавил Путин.Президент РФ отметил, что "там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах, они несут потери".

https://ria.ru/20230613/polsha-1877840790.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, украина, польша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр