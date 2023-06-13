https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:07
2023-06-13T17:13
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин."Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные", - сказал он на встрече с военными журналистами."Жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже", - добавил Путин.Президент РФ отметил, что "там вербовка идет наемников прямо в Польше, в других странах, они несут потери".
https://ria.ru/20230613/polsha-1877840790.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин заявил о больших потерях среди польских наемников на Украине
Путин заявил, что польские наемники несут большие потери на Украине и скрывают это
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, они скрывают это даже перед своим населением, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Польские наемники там действительно воюют, вы правы абсолютно, я с вами согласен, и несут большие потери. Они правда их скрывают, но потери серьезные", - сказал он на встрече с военными журналистами.
"Жаль, что они скрывают. И перед своим населением тоже", - добавил Путин.
Президент РФ отметил, что "там вербовка идет наемников прямо в Польше
, в других странах, они несут потери".
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