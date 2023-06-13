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Экс-кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество - РИА Новости, 13.06.2023
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06:56 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/moshennichestvo-1877712078.html
Экс-кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество
Экс-кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество - РИА Новости, 13.06.2023
Экс-кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество
Центральный районный суд Новосибирска во вторник приговорил к двум годам лишения свободы и штрафу по делу о мошенничестве бывшего кандидата в мэры Новосибирска... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:56
2023-06-13T06:56
новосибирск
партия роста
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска во вторник приговорил к двум годам лишения свободы и штрафу по делу о мошенничестве бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева, сообщает суд. "Проничев С. Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В связи с тем что Проничев 17 апреля 2021 года был арестован, а 27 апреля 2022 года мера пресечения была изменена на домашний арест, назначенное наказание в виде лишения свободы он уже фактически отбыл, пояснили в суде. В итоге мера пресечения в отношении Проничева в виде домашнего ареста отменена. Приговор пока не вступил в законную силу. Сергей Проничев обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), однако в прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание на попытку совершения мошенничества, так как посчитал, что подсудимый не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам. Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет колонии и 250 тысяч рублей штрафа. Защита настаивала на полной невиновности. Предприниматель Проничев обвинялся в требовании крупной денежной суммы у жителя Новосибирска за нераспространение компрометирующих его материалов. В 2019 году в ходе кампании по выборам мэра Новосибирска он выдвигался в качестве кандидата от "Партии роста", но свою кандидатуру снял.
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новосибирск, партия роста, россия, происшествия
Новосибирск, Партия Роста, Россия, Происшествия
Экс-кандидат в мэры Новосибирска получил два года колонии за мошенничество

Экс-кандидат в мэры Новосибирска Проничев получил два года колонии за мошенничество

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска во вторник приговорил к двум годам лишения свободы и штрафу по делу о мошенничестве бывшего кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева, сообщает суд.
«
"Проничев С. Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В связи с тем что Проничев 17 апреля 2021 года был арестован, а 27 апреля 2022 года мера пресечения была изменена на домашний арест, назначенное наказание в виде лишения свободы он уже фактически отбыл, пояснили в суде. В итоге мера пресечения в отношении Проничева в виде домашнего ареста отменена. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сергей Проничев обвинялся по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), однако в прениях сторон гособвинитель просил переквалифицировать наказание на попытку совершения мошенничества, так как посчитал, что подсудимый не довел до конца преступление по не зависящим от него обстоятельствам. Прокурор просил назначить наказание в виде трех лет колонии и 250 тысяч рублей штрафа. Защита настаивала на полной невиновности.
Предприниматель Проничев обвинялся в требовании крупной денежной суммы у жителя Новосибирска за нераспространение компрометирующих его материалов. В 2019 году в ходе кампании по выборам мэра Новосибирска он выдвигался в качестве кандидата от "Партии роста", но свою кандидатуру снял.
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