https://ria.ru/20230613/mobilizatsiya-1877860625.html
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:36
2023-06-13T17:36
2023-06-13T19:06
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877887922_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03cb92d6985feaf93341dc5ce52e4900.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин."В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877887922_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_83586dd7989a2ccacbc060b539fab683.jpg
Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
2023-06-13T17:36
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин.
"В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине