https://ria.ru/20230613/mobilizatsiya-1877860625.html

Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет

Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет

Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:36

2023-06-13T17:36

2023-06-13T19:06

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин."В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня" Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня" 2023-06-13T17:36 true PT0M22S

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россия, владимир путин