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Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.06.2023 (обновлено: 19:06 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/mobilizatsiya-1877860625.html
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет
Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:36
2023-06-13T19:06
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин."В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
Путин о мобилизации: "Нет такой необходимости сегодня"
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодня нет

Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вопрос мобилизации должен решаться в зависимости от того, какие цели ставит перед собой РФ, сегодня такой необходимости нет, сказал президент Владимир Путин.
"В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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