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Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023
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17:51 13.06.2023 (обновлено: 17:52 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/mediki-1877865087.html
Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах
Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023
Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах
Власти будут стремиться дотянуть зарплату медиков в новых регионах до средних общероссийских стандартов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:51
2023-06-13T17:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться дотянуть зарплату медиков в новых регионах до средних общероссийских стандартов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем, безусловно, подтаскивать их к общероссийскому уровню. Это касается и оплаты труда. Мы по некоторым категориям уже ввели некоторую дополнительную оплату. И дальше будем делать это", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами. "Вообще в этой сфере нам нужно будет делать - мы обязательно сделаем это - подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, ну, например, отдельные категории работников, в том числе и медицина, должны будут получать среднее, как у нас в России, среднее по экономике. И постепенно му будем к этому двигаться", - добавил Путин. Одной из самых острых проблем президент назвал нехватку мест в медицинских учреждениях Путин отметил, что власти будут заниматься и возрождением детских учреждений в новых регионах: в частности, восстановлению и строительству подлежат 1,3 тысячи дошкольных учреждений и 1,4 тысячи школ, а также медицинские учреждения. "Вот, все это включено в программу соответствующую развития этих территорий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230608/mashiny-1876915259.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах

Путин пообещал, что зарплату медиков в новых регионах доведут до общероссийских стандартов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться дотянуть зарплату медиков в новых регионах до средних общероссийских стандартов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем, безусловно, подтаскивать их к общероссийскому уровню. Это касается и оплаты труда. Мы по некоторым категориям уже ввели некоторую дополнительную оплату. И дальше будем делать это", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами.
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"Вообще в этой сфере нам нужно будет делать - мы обязательно сделаем это - подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, ну, например, отдельные категории работников, в том числе и медицина, должны будут получать среднее, как у нас в России, среднее по экономике. И постепенно му будем к этому двигаться", - добавил Путин.
Одной из самых острых проблем президент назвал нехватку мест в медицинских учреждениях
Путин отметил, что власти будут заниматься и возрождением детских учреждений в новых регионах: в частности, восстановлению и строительству подлежат 1,3 тысячи дошкольных учреждений и 1,4 тысячи школ, а также медицинские учреждения.
"Вот, все это включено в программу соответствующую развития этих территорий", - сказал Путин.
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