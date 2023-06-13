https://ria.ru/20230613/mediki-1877865087.html

Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах

Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о зарплате медиков в новых регионах

Власти будут стремиться дотянуть зарплату медиков в новых регионах до средних общероссийских стандартов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:51

2023-06-13T17:51

2023-06-13T17:52

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766290684_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_a2d7547310e9147a2cbdfe6834dc71c3.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти будут стремиться дотянуть зарплату медиков в новых регионах до средних общероссийских стандартов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем, безусловно, подтаскивать их к общероссийскому уровню. Это касается и оплаты труда. Мы по некоторым категориям уже ввели некоторую дополнительную оплату. И дальше будем делать это", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами. "Вообще в этой сфере нам нужно будет делать - мы обязательно сделаем это - подтянем до общероссийского уровня и до общероссийских стандартов, ну, например, отдельные категории работников, в том числе и медицина, должны будут получать среднее, как у нас в России, среднее по экономике. И постепенно му будем к этому двигаться", - добавил Путин. Одной из самых острых проблем президент назвал нехватку мест в медицинских учреждениях Путин отметил, что власти будут заниматься и возрождением детских учреждений в новых регионах: в частности, восстановлению и строительству подлежат 1,3 тысячи дошкольных учреждений и 1,4 тысячи школ, а также медицинские учреждения. "Вот, все это включено в программу соответствующую развития этих территорий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230608/mashiny-1876915259.html

https://ria.ru/20230531/zdravookhranenie-1875377122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин