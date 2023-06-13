https://ria.ru/20230613/lukashenko-1877776266.html

Лукашенко рассказал о недомогании во время празднования Дня Победы

Лукашенко рассказал о недомогании во время празднования Дня Победы - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко рассказал о недомогании во время празднования Дня Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что свое минувшее недомогание переносил легко. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:45

2023-06-13T12:45

2023-06-13T15:26

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что свое минувшее недомогание переносил легко. "Все, что было написано - это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться", - цитирует Александра Лукашенко Sputnik Беларусь.Президент ранее уже рассказывал, что перенес аденовирус. "Не такая заразная (болезнь - ред.), как коронавирус, но ничего хорошего и приятного нет. Отходить от этого, как мне сказали специалисты, человек будет долгое время, восстанавливаться окончательно. Три месяца, может", - пояснил белорусский лидер."А все, что писали, что в ЦКБ (Центральная клиническая больница Москвы – ред.) меня возили, еще что-то - я даже не знаю, где эта ЦКБ. И потом. Это глупость и тупость неимоверная. Если бы мне нужна была бы помощь, то ко мне в течение нескольких часов с того же ЦКБ Путин бы прислал десяток врачей", - добавил Лукашенко.В начале мая в медиапространстве стали распространятся слухи об ухудшении здоровья Лукашенко после того, как, вернувшись с парада Победы в Москве, белорусский президент принял участие в церемонии возложения венков на площади Победы, но не стал выступать с речью, а затем не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии 14 мая.

https://ria.ru/20230510/lukashenko-1870763542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко