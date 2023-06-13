https://ria.ru/20230613/kontrnastuplenie-1877848355.html

Путин назвал украинское контрнаступление масштабным

Путин назвал украинское контрнаступление масштабным - РИА Новости, 13.06.2023

Путин назвал украинское контрнаступление масштабным

Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:02

2023-06-13T17:02

2023-06-13T17:04

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир путин

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин."Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.

https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф