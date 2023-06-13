https://ria.ru/20230613/kontrnastuplenie-1877848355.html
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным - РИА Новости, 13.06.2023
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным
Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:02
2023-06-13T17:02
2023-06-13T17:04
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин."Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным
Путин назвал контрнаступление ВСУ масштабным, с использованием подготовленных резервов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.
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