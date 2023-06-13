Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 13.06.2023 (обновлено: 17:04 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/kontrnastuplenie-1877848355.html
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным - РИА Новости, 13.06.2023
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным
Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:02
2023-06-13T17:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин."Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин назвал украинское контрнаступление масштабным

Путин назвал контрнаступление ВСУ масштабным, с использованием подготовленных резервов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Контрнаступление Украины – масштабное, с использованием подготовленных для этих целей резервов, оно началось 4 июня и продолжается до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это контрнаступление масштабное с использованием, как я говорил совсем недавно публично, подготовленных для этих целей резервов. Оно идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Он уточнил, что выслушал очередной доклад по происходящей обстановке.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ
11 июня, 22:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала