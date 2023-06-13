Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/gruppirovka-1877891542.html
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой
Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:12
2023-06-13T19:12
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_391df78027928de51a7585ac802be894.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. "Мы будем наращивать нашу группировку. Кстати говоря, по космической группировке Россия занимает пятое место в мире. Так что в целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы конечно будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами. Здесь коллега прав, нам нужно и беспилотники наращивать и ударные, и разведывательные. Это требует времени", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_184:0:1599:1061_1920x0_80_0_0_85fd685aa0d8168f8df469edb1387856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой

Путин: Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать дронами

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Мы будем наращивать нашу группировку. Кстати говоря, по космической группировке Россия занимает пятое место в мире. Так что в целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы конечно будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами. Здесь коллега прав, нам нужно и беспилотники наращивать и ударные, и разведывательные. Это требует времени", - сказал Путин.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
5 апреля, 18:37
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала