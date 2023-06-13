https://ria.ru/20230613/gruppirovka-1877891542.html

Путин рассказал о ситуации с космической группировкой

Путин рассказал о ситуации с космической группировкой - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал о ситуации с космической группировкой

Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:12

2023-06-13T19:12

2023-06-13T19:12

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. "Мы будем наращивать нашу группировку. Кстати говоря, по космической группировке Россия занимает пятое место в мире. Так что в целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы конечно будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами. Здесь коллега прав, нам нужно и беспилотники наращивать и ударные, и разведывательные. Это требует времени", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html

россия

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2023

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россия, владимир путин