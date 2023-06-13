https://ria.ru/20230613/gruppirovka-1877891542.html
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой
Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:12
2023-06-13T19:12
2023-06-13T19:12
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_391df78027928de51a7585ac802be894.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. "Мы будем наращивать нашу группировку. Кстати говоря, по космической группировке Россия занимает пятое место в мире. Так что в целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы конечно будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами. Здесь коллега прав, нам нужно и беспилотники наращивать и ударные, и разведывательные. Это требует времени", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230405/sputniki-1863302252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_184:0:1599:1061_1920x0_80_0_0_85fd685aa0d8168f8df469edb1387856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал о ситуации с космической группировкой
Путин: Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать дронами
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать космическую группировку, пока ее нужно замещать беспилотными летательными аппаратами различного назначения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Мы будем наращивать нашу группировку. Кстати говоря, по космической группировке Россия занимает пятое место в мире. Так что в целом у нас группировка хорошая. Нужно соответствующим образом настраивать эту работу, мы конечно будем это делать. Но пока нам нужно чем-то замещать. Чем? Разного назначения беспилотными летательными аппаратами. Здесь коллега прав, нам нужно и беспилотники наращивать и ударные, и разведывательные. Это требует времени", - сказал Путин.
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи