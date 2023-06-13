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Положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах изымут из законодательства - РИА Новости, 13.06.2023
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15:10 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/grazhdanstvo-1877813669.html
Положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах изымут из законодательства
Положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах изымут из законодательства - РИА Новости, 13.06.2023
Положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах изымут из законодательства
Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев, соответствующий РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:10
2023-06-13T15:10
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
владимир путин
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно законам "О правовом положении иностранных граждан" и "О беженцах", исключены пункты о гражданах ДНР и ЛНР. Данным гражданам-иностранцам не нужно подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, также они освобождаются от обязанности передавать на хранение паспорт в случае получения убежища в стране. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230530/pasport-1875098712.html
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донецкая народная республика
россия
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луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, владимир путин, запорожская область, херсонская область
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область
Положения о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах изымут из законодательства

Путин подписал закон об изъятии положений о гражданах ДНР и ЛНР как иностранцах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно законам "О правовом положении иностранных граждан" и "О беженцах", исключены пункты о гражданах ДНР и ЛНР. Данным гражданам-иностранцам не нужно подтверждение владения русским языком для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство, также они освобождаются от обязанности передавать на хранение паспорт в случае получения убежища в стране.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Референдумы об их вхождении в состав РФ прошли 23-27 сентября.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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