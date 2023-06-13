Рейтинг@Mail.ru
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ekspozitsiya-1877829340.html
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa - РИА Новости, 13.06.2023
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa
Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:13
2023-06-13T16:13
российский экспортный центр (рэц)
россия
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800057680_0:139:3168:1921_1920x0_80_0_0_f2a97a255c3803c17c295e5488eaa726.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food &amp; Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."13 июня на международной выставке продуктов питания и напитков Food &amp; Beverage West Africa в г. Лагос, Нигерия, впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Представлять свою продукцию на выставке приехали 11 российских компаний", - говорится в сообщении.Такое большое количество российских агропроизводителей представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.Российская экспозиция площадью более 380 квадратных метров занимает весь павильон №3 и является крупнейшей национальной экспозицией на выставке Food &amp; Beverage West Africa в этом году.Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа. Всего планируется более 100 b2b-встреч с представителями международного бизнеса.Выставка проходит с 13 по 15 июня в выставочном центре Landmark Centre (Лагос, Нигерия).
https://ria.ru/20230609/degustatsiya-1877310602.html
россия
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800057680_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_6f2d1884fd840662adf564ff33faf039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), россия, нигерия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Нигерия

Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa

© РИА Новости / Павел БедняковСтенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"13 июня на международной выставке продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa в г. Лагос, Нигерия, впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Представлять свою продукцию на выставке приехали 11 российских компаний", - говорится в сообщении.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Шоу-рум Good Food Russia во Вьетнаме провел дегустацию ко Дню защиты детей
9 июня, 19:24
Такое большое количество российских агропроизводителей представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.
Российская экспозиция площадью более 380 квадратных метров занимает весь павильон №3 и является крупнейшей национальной экспозицией на выставке Food & Beverage West Africa в этом году.
Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа. Всего планируется более 100 b2b-встреч с представителями международного бизнеса.
Выставка проходит с 13 по 15 июня в выставочном центре Landmark Centre (Лагос, Нигерия).
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияНигерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала