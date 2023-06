Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa

https://ria.ru/20230613/ekspozitsiya-1877829340.html

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."13 июня на международной выставке продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa в г. Лагос, Нигерия, впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Представлять свою продукцию на выставке приехали 11 российских компаний", - говорится в сообщении.Такое большое количество российских агропроизводителей представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.Российская экспозиция площадью более 380 квадратных метров занимает весь павильон №3 и является крупнейшей национальной экспозицией на выставке Food & Beverage West Africa в этом году.Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа. Всего планируется более 100 b2b-встреч с представителями международного бизнеса.Выставка проходит с 13 по 15 июня в выставочном центре Landmark Centre (Лагос, Нигерия).

