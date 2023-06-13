https://ria.ru/20230613/ekspozitsiya-1877829340.html
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa - РИА Новости, 13.06.2023
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa
Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:13
2023-06-13T16:13
2023-06-13T16:13
российский экспортный центр (рэц)
россия
нигерия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."13 июня на международной выставке продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa в г. Лагос, Нигерия, впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Представлять свою продукцию на выставке приехали 11 российских компаний", - говорится в сообщении.Такое большое количество российских агропроизводителей представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.Российская экспозиция площадью более 380 квадратных метров занимает весь павильон №3 и является крупнейшей национальной экспозицией на выставке Food & Beverage West Africa в этом году.Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа. Всего планируется более 100 b2b-встреч с представителями международного бизнеса.Выставка проходит с 13 по 15 июня в выставочном центре Landmark Centre (Лагос, Нигерия).
https://ria.ru/20230609/degustatsiya-1877310602.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), россия, нигерия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Нигерия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Национальная экспозиция Made in Russia впервые открылась на выставке Food & Beverage West Africa в Нигерии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"13 июня на международной выставке продуктов питания и напитков Food & Beverage West Africa в г. Лагос
, Нигерия, впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Представлять свою продукцию на выставке приехали 11 российских компаний", - говорится в сообщении.
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Такое большое количество российских агропроизводителей представлено в Нигерии в одно время и в одном месте впервые.
Российская экспозиция площадью более 380 квадратных метров занимает весь павильон №3 и является крупнейшей национальной экспозицией на выставке Food & Beverage West Africa в этом году.
Для участников экспозиции Made in Russia подготовлена насыщенная деловая программа. Всего планируется более 100 b2b-встреч с представителями международного бизнеса.
Выставка проходит с 13 по 15 июня в выставочном центре Landmark Centre (Лагос, Нигерия).