https://ria.ru/20230613/delo-1877746870.html

После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело

После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело - РИА Новости, 13.06.2023

После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело

Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:12

2023-06-13T11:12

2023-06-13T11:12

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в понедельник. Два танкера столкнулись накануне на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров", перевозило бензин. При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал. В Киренском районе Приангарья введен режим ЧС. Предварительная причина происшествия – нарушение правил судовождения. Установлено, что капитан танкера в момент столкновения был пьян, а судном управлял его помощник. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил), части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в акваторию реки вылилось от 60 до 90 тонн топлива. В настоящее время течь устранена.

https://ria.ru/20230613/tankery-1877722453.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)