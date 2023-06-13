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После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело - РИА Новости, 13.06.2023
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11:12 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/delo-1877746870.html
После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело
После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело - РИА Новости, 13.06.2023
После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело
Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:12
2023-06-13T11:12
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в понедельник. Два танкера столкнулись накануне на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров", перевозило бензин. При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал. В Киренском районе Приангарья введен режим ЧС. Предварительная причина происшествия – нарушение правил судовождения. Установлено, что капитан танкера в момент столкновения был пьян, а судном управлял его помощник. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил), части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в акваторию реки вылилось от 60 до 90 тонн топлива. В настоящее время течь устранена.
https://ria.ru/20230613/tankery-1877722453.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После разлива топлива из танкера на реке Лена завели уголовное дело

После разлива топлива из танкера "Ерофей Хабаров" на реке Лена завели уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено после разлива топлива на реке Лена в результате столкновения двух танкеров, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте в понедельник.
Два танкера столкнулись накануне на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров", перевозило бензин.
При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал.
В Киренском районе Приангарья введен режим ЧС. Предварительная причина происшествия – нарушение правил судовождения. Установлено, что капитан танкера в момент столкновения был пьян, а судном управлял его помощник.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил), части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности)", - говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, в акваторию реки вылилось от 60 до 90 тонн топлива. В настоящее время течь устранена.
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