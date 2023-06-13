https://ria.ru/20230613/boytsy-1877810240.html
Омбудсмен ДНР сообщила об освобождении 13 бойцов республики из плена
Омбудсмен ДНР сообщила об освобождении 13 бойцов республики из плена - РИА Новости, 13.06.2023
Омбудсмен ДНР сообщила об освобождении 13 бойцов республики из плена
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Тринадцать военнослужащих из ДНР оказались в числе возвращенных из украинского плена бойцов в результате переговоров на прошлой... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:54
2023-06-13T14:54
2023-06-13T14:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
дарья морозова
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Тринадцать военнослужащих из ДНР оказались в числе возвращенных из украинского плена бойцов в результате переговоров на прошлой неделе, написала омбудсмен республики Дарья Морозова в своем телеграм-канале. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров были возвращены 94 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. "В ходе обмена пленными между Российской Федерацией и Украиной, состоявшегося 11 июня, домой возвращены 94 российских военнослужащих. 13 из них – защитники Донецкой народной республики", - сообщила Морозова. Омбудсмен отметила, что двое военнослужащих из ДНР, один из которых студент, провели в украинских застенках больше года. "Сейчас все возвращенные бойцы находятся в надежных руках российских медиков, им оказывается необходимая помощь. Как только разрешат врачи, переместим наших парней на территорию республики", - добавила Морозова. Она также выразила благодарность Минобороны России и всем, кто вносит вклад в работу по освобождению пленных участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
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донецкая народная республика, в мире, украина, дарья морозова, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Дарья Морозова, Россия, Вооруженные силы РФ
Омбудсмен ДНР сообщила об освобождении 13 бойцов республики из плена
Омбудсмен Морозова сообщила об освобождении 13 бойцов ДНР из украинского плена