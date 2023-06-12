https://ria.ru/20230612/zelenskiy-1877650583.html

СМИ объяснили, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении

СМИ объяснили, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении - РИА Новости, 12.06.2023

СМИ объяснили, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден объявить о контрнаступлении из-за давления западных союзников, считает автор китайской газеты Global Times... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:27

2023-06-12T15:27

2023-06-12T15:27

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден объявить о контрнаступлении из-за давления западных союзников, считает автор китайской газеты Global Times Чжао Юша.По словам опрошенных изданием экспертов, на этот шаг киевский режим пошел из страха перед ослаблением иностранной поддержки."Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима", — пояснил профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.Китайские эксперты призвали Запад прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя, так как продолжение боев обернется для Украины лишь потерей солдатских жизней.В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877588828.html

украина

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, владимир зеленский