СМИ объяснили, зачем Зеленский объявил о контрнаступлении
GT: Зеленский заявил о наступлении под давлением Запада и в надежде на финансирование
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден объявить о контрнаступлении из-за давления западных союзников, считает автор китайской газеты Global Times Чжао Юша.
По словам опрошенных изданием экспертов, на этот шаг киевский режим пошел из страха перед ослаблением иностранной поддержки.
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"Сейчас, когда конфликт идет уже 15 месяцев, США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь разумна, правильна и необходима", — пояснил профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И.
Китайские эксперты призвали Запад прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя, так как продолжение боев обернется для Украины лишь потерей солдатских жизней.
В субботу Владимир Зеленский заявил, что на Украине происходят контрнаступательные действия, но отказался говорить, на какой стадии они находятся.