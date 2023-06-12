https://ria.ru/20230612/trevoga-1877581764.html
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.06.2023
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T01:57
2023-06-12T01:57
2023-06-12T01:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепропетровская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена с 01.26 по 01.40 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230612/obstrel-1877579257.html
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запорожская область, россия, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепропетровская область
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит тревога
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена с 01.26 по 01.40 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Украинские войска за сутки восемь раз обстреляли территорию ДНР