Рейтинг@Mail.ru
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:52 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/shkolnik-1877683769.html
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл - РИА Новости, 12.06.2023
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:52
2023-06-12T19:52
надежные люди
ханты-мансийский автономный округ
донецк
общество
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_283:0:2681:1349_1920x0_80_0_0_363e89fc27d12b0aac4478f61f96aec5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для участников спецоперации, сообщает правительство Югры. По данным властей, житель поселка Барсово в Сургутском районе Иван Красноперов открыл сбор на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для бойцов в зоне СВО. Общественник уже в третий раз открывает сбор, ранее благодаря ему были приобретены автомобиль и два дизельных генератора, которые были отправлены участникам спецоперации. "Двенадцатилетнего мальчика из Барсово теперь знают за пределами поселка. В конце мая... отправил Ивану перевод на 31 тысячу рублей. Эту внушительную сумму он копил на квадроцикл. Семья... (подростка) постоянно поддерживает военнослужащих из Югры. У... (мальчика) служил дедушка, бабушка – живет в Донецке. Поэтому помочь односельчанам на передовой, он считает своим долгом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
ханты-мансийский автономный округ
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818120436_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33041c8d02dce7d7f3c5c1484c17e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, донецк, общество, вооруженные силы рф
Надежные люди, Ханты-Мансийский автономный округ, Донецк, Общество, Вооруженные силы РФ
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл

Школьник из Югры отправил военным более 30 тысяч рублей, которые копил на квадроцикл

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для участников спецоперации, сообщает правительство Югры.
По данным властей, житель поселка Барсово в Сургутском районе Иван Красноперов открыл сбор на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для бойцов в зоне СВО. Общественник уже в третий раз открывает сбор, ранее благодаря ему были приобретены автомобиль и два дизельных генератора, которые были отправлены участникам спецоперации.
"Двенадцатилетнего мальчика из Барсово теперь знают за пределами поселка. В конце мая... отправил Ивану перевод на 31 тысячу рублей. Эту внушительную сумму он копил на квадроцикл. Семья... (подростка) постоянно поддерживает военнослужащих из Югры. У... (мальчика) служил дедушка, бабушка – живет в Донецке. Поэтому помочь односельчанам на передовой, он считает своим долгом", - говорится в сообщении.
Военная техника для бойцов из Кубани в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Кубанские власти закупили и отправили военную технику в зону спецоперации
25 мая, 23:53
 
Надежные людиХанты-Мансийский автономный округДонецкОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала