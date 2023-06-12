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Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл - РИА Новости, 12.06.2023
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:52
2023-06-12T19:52
2023-06-12T19:52
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для участников спецоперации, сообщает правительство Югры. По данным властей, житель поселка Барсово в Сургутском районе Иван Красноперов открыл сбор на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для бойцов в зоне СВО. Общественник уже в третий раз открывает сбор, ранее благодаря ему были приобретены автомобиль и два дизельных генератора, которые были отправлены участникам спецоперации. "Двенадцатилетнего мальчика из Барсово теперь знают за пределами поселка. В конце мая... отправил Ивану перевод на 31 тысячу рублей. Эту внушительную сумму он копил на квадроцикл. Семья... (подростка) постоянно поддерживает военнослужащих из Югры. У... (мальчика) служил дедушка, бабушка – живет в Донецке. Поэтому помочь односельчанам на передовой, он считает своим долгом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html
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РИА Новости
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ханты-мансийский автономный округ, донецк, общество, вооруженные силы рф
Надежные люди, Ханты-Мансийский автономный округ, Донецк, Общество, Вооруженные силы РФ
Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл
Школьник из Югры отправил военным более 30 тысяч рублей, которые копил на квадроцикл