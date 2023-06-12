https://ria.ru/20230612/shkolnik-1877683769.html

Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл

Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл - РИА Новости, 12.06.2023

Школьник из Югры отправил военным деньги, которые копил на квадроцикл

Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:52

2023-06-12T19:52

2023-06-12T19:52

надежные люди

ханты-мансийский автономный округ

донецк

общество

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник из Ханты-Мансийского автономного округа передал свои сбережения, которые копил на квадроцикл, на приобретение автомобиля для участников спецоперации, сообщает правительство Югры. По данным властей, житель поселка Барсово в Сургутском районе Иван Красноперов открыл сбор на покупку автомобиля УАЗ "Патриот" для бойцов в зоне СВО. Общественник уже в третий раз открывает сбор, ранее благодаря ему были приобретены автомобиль и два дизельных генератора, которые были отправлены участникам спецоперации. "Двенадцатилетнего мальчика из Барсово теперь знают за пределами поселка. В конце мая... отправил Ивану перевод на 31 тысячу рублей. Эту внушительную сумму он копил на квадроцикл. Семья... (подростка) постоянно поддерживает военнослужащих из Югры. У... (мальчика) служил дедушка, бабушка – живет в Донецке. Поэтому помочь односельчанам на передовой, он считает своим долгом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230525/tekhnika-1874227604.html

ханты-мансийский автономный округ

донецк

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ханты-мансийский автономный округ, донецк, общество, вооруженные силы рф