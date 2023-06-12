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Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 12.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/postradavshie-1877674453.html
Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти
Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 12.06.2023
Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти
Еще одна мирная жительница получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, число пострадавших возросло до пяти,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:30
2023-06-12T18:30
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще одна мирная жительница получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, число пострадавших возросло до пяти, написал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Стало известно о еще одной пострадавшей в результате варварского обстрела Киевского района. На площади Привокзальной также была ранена женщина 1972 года рождения", - сообщил Кулемзин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали четыре мирных жителя. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1874754989.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти

Мэр Донецка Кулемзин: число раненных при обстреле Привокзальной площади возросло до пяти

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще одна мирная жительница получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, число пострадавших возросло до пяти, написал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"Стало известно о еще одной пострадавшей в результате варварского обстрела Киевского района. На площади Привокзальной также была ранена женщина 1972 года рождения", - сообщил Кулемзин.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали четыре мирных жителя.
Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2023
Вчера, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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