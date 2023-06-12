https://ria.ru/20230612/postradavshie-1877674453.html

Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти

Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти - РИА Новости, 12.06.2023

Число раненных при обстреле Привокзальной площади Донецка возросло до пяти

Еще одна мирная жительница получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, число пострадавших возросло до пяти,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:30

2023-06-12T18:30

2023-06-12T18:30

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Еще одна мирная жительница получила ранения в результате обстрела Киевского района Донецка на Привокзальной площади, число пострадавших возросло до пяти, написал мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "Стало известно о еще одной пострадавшей в результате варварского обстрела Киевского района. На площади Привокзальной также была ранена женщина 1972 года рождения", - сообщил Кулемзин. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что украинские войска обстреляли Донецк, снаряд попал на территорию вблизи железнодорожного вокзала, где также расположена крупная транспортная развязка, магазины и жилые дома. Под обстрел попала девушка в возрасте 20 лет со своим двухлетним ребенком, вследствие чего девушка погибла. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате этого обстрела пострадали четыре мирных жителя. Киевский район расположен в северной части. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230612/spetsoperatsiya-1874754989.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины