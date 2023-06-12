Парк Горького в Харькове хотят переименовать
Страна.ua: парк имени Горького в Харькове планируют переименовать в Центральный
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Glazunov / Park GorkogoЦентральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Glazunov / Park Gorkogo
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua".
"В мэрии Харькова, завтра на заседании горсовета известный парк имени Горького переименуют на парк "Центральный", - пишет "Страна" со ссылкой на источники.
По информации издания, также планируют переименовать ряд улиц. Например, Плехановской хотят дать имя погибшего украинского военного Георгия Тарасенко, Державинскую переименовать в Дмитрия Коцюбинского - в честь украинского военного с позывным "Да Винчи", который погиб под Артемовском. Также планируют изменить название парка "Дружба".
"Было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по улице Конторской напротив дома №5. Также сквер "Дружба" планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны", - приводит слова своего источника "Страна".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.