https://ria.ru/20230612/pereimenovanie-1877685485.html

Парк Горького в Харькове хотят переименовать

Парк Горького в Харькове хотят переименовать - РИА Новости, 12.06.2023

Парк Горького в Харькове хотят переименовать

Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:11

2023-06-12T20:11

2023-06-12T20:46

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua". "В мэрии Харькова, завтра на заседании горсовета известный парк имени Горького переименуют на парк "Центральный", - пишет "Страна" со ссылкой на источники. По информации издания, также планируют переименовать ряд улиц. Например, Плехановской хотят дать имя погибшего украинского военного Георгия Тарасенко, Державинскую переименовать в Дмитрия Коцюбинского - в честь украинского военного с позывным "Да Винчи", который погиб под Артемовском. Также планируют изменить название парка "Дружба". "Было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по улице Конторской напротив дома №5. Также сквер "Дружба" планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны", - приводит слова своего источника "Страна". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html

https://ria.ru/20230531/lvov-1875315061.html

украина

харьков

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, харьков, россия, максим горький, сергей лавров