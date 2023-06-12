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Парк Горького в Харькове хотят переименовать - РИА Новости, 12.06.2023
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20:11 12.06.2023 (обновлено: 20:46 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/pereimenovanie-1877685485.html
Парк Горького в Харькове хотят переименовать
Парк Горького в Харькове хотят переименовать - РИА Новости, 12.06.2023
Парк Горького в Харькове хотят переименовать
Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:11
2023-06-12T20:46
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua". "В мэрии Харькова, завтра на заседании горсовета известный парк имени Горького переименуют на парк "Центральный", - пишет "Страна" со ссылкой на источники. По информации издания, также планируют переименовать ряд улиц. Например, Плехановской хотят дать имя погибшего украинского военного Георгия Тарасенко, Державинскую переименовать в Дмитрия Коцюбинского - в честь украинского военного с позывным "Да Винчи", который погиб под Артемовском. Также планируют изменить название парка "Дружба". "Было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по улице Конторской напротив дома №5. Также сквер "Дружба" планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны", - приводит слова своего источника "Страна". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html
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в мире, украина, харьков, россия, максим горький, сергей лавров
В мире, Украина, Харьков, Россия, Максим Горький, Сергей Лавров
Парк Горького в Харькове хотят переименовать

Страна.ua: парк имени Горького в Харькове планируют переименовать в Центральный

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Glazunov / Park GorkogoЦентральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Glazunov / Park Gorkogo
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Парк имени русского писателя Максима Горького в Харькове на Украине могут переименовать в "Центральный", пишет украинское издание "Страна.ua".
"В мэрии Харькова, завтра на заседании горсовета известный парк имени Горького переименуют на парк "Центральный", - пишет "Страна" со ссылкой на источники.
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По информации издания, также планируют переименовать ряд улиц. Например, Плехановской хотят дать имя погибшего украинского военного Георгия Тарасенко, Державинскую переименовать в Дмитрия Коцюбинского - в честь украинского военного с позывным "Да Винчи", который погиб под Артемовском. Также планируют изменить название парка "Дружба".
"Было решено назвать в честь защитницы Владиславы Черных безымянный сквер по улице Конторской напротив дома №5. Также сквер "Дружба" планируют переименовать в Сквер тепловиков, героически проявивших себя во время войны", - приводит слова своего источника "Страна".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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