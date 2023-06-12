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США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии - РИА Новости, 12.06.2023
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18:42 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/kontrol-1877676106.html
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии - РИА Новости, 12.06.2023
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии
США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:42
2023-06-12T18:42
сша
китай
оаэ
великобритания
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. "Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", - сообщает ведомство. В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из - Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два - из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.
https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html
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сша, китай, оаэ, великобритания, экономика, в мире
США, Китай, ОАЭ, Великобритания, Экономика, В мире
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии

Минторг США ввел меры экспортного контроля против компаний из Китая, ОАЭ и Великобритании

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг.
«
"Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", - сообщает ведомство.
В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из - Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два - из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.
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