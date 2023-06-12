https://ria.ru/20230612/kontrol-1877676106.html
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии - РИА Новости, 12.06.2023
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии
США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:42
2023-06-12T18:42
2023-06-12T18:42
сша
китай
оаэ
великобритания
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_0:167:2040:1315_1920x0_80_0_0_c8b3d13bd5c6a210a9e22b974ee11b39.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. "Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", - сообщает ведомство. В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из - Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два - из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.
https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html
сша
китай
оаэ
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601678820_153:115:2040:1530_1920x0_80_0_0_b58d555d48259a7706bd0883f76c4f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, оаэ, великобритания, экономика, в мире
США, Китай, ОАЭ, Великобритания, Экономика, В мире
США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии
Минторг США ввел меры экспортного контроля против компаний из Китая, ОАЭ и Великобритании