https://ria.ru/20230612/kontrol-1877676106.html

США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии

США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии - РИА Новости, 12.06.2023

США ввели меры экспортного контроля против компаний из КНР, ОАЭ и Британии

США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:42

2023-06-12T18:42

2023-06-12T18:42

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. США ввели меры экспортного контроля против 31 компании из Китая, 5 юрлиц из ОАЭ и 2 - из Великобритании, сообщил Минторг. "Минторг добавляет к списку компаний, на которых распространяются меры экспортного контроля 43 компании. Правительство США определило их как действующие вразрез с интересами международной политики или нацбезопасности США", - сообщает ведомство. В списке структур 31 компания из Китая, по одной из Кении, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Сингапура, четыре из - Пакистана, пять юрлиц из ОАЭ и два - из Великобритании, сообщает минторг. Среди добавленных к мерам экспортного контроля компаний организации занятые в сфере авиации, следует из опубликованного списка.

https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html

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китай

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сша, китай, оаэ, великобритания, экономика, в мире