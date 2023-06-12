https://ria.ru/20230612/kishinev-1877612689.html
Мэр Кишинева не даст разрешение на марш ЛГБТ в городе
Мэр Кишинева не даст разрешение на марш ЛГБТ в городе - РИА Новости, 12.06.2023
Мэр Кишинева не даст разрешение на марш ЛГБТ в городе
Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что не позволит проводить в столице Молдавии марш ЛГБТ-сообщества и не намерен ради этого менять маршруты общественного... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:25
2023-06-12T11:25
2023-06-12T11:25
в мире
кишинев
молдавия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что не позволит проводить в столице Молдавии марш ЛГБТ-сообщества и не намерен ради этого менять маршруты общественного транспорта, добавив, что "лучшее место для этого парада — парламент и правительство". Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. "Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме", - заявил Чебан на заседании городских служб. По его словам, "лучшее место для этого парада — парламент и правительство". Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M намерен провести в Кишиневе на этой неделе фестиваль, завершив его 18 июня маршем по улицам столицы.
https://ria.ru/20230612/kishinev-1877606644.html
https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877612494.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан
Мэр Кишинева не даст разрешение на марш ЛГБТ в городе
Мэр Кишинева Чебан назвал парламент Молдавии лучшим местом для проведения марша ЛГБТ
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что не позволит проводить в столице Молдавии марш ЛГБТ-сообщества и не намерен ради этого менять маршруты общественного транспорта, добавив, что "лучшее место для этого парада — парламент и правительство".
Митрополия Молдавии с прошлого года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества, которые обычно проходят в стране в июне. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
Депутат парламента Молдавии Лилиан Карп хочет стать мэром Кишинева
"Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме", - заявил Чебан на заседании городских служб.
По его словам, "лучшее место для этого парада — парламент и правительство".
Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M намерен провести в Кишиневе на этой неделе фестиваль, завершив его 18 июня маршем по улицам столицы.
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