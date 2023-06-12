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Алиев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
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10:44 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/aliev-1877606834.html
Алиев поздравил Путина с Днем России
Алиев поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Алиев поздравил Путина с Днем России
Азербайджано-российские межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня, успешно развиваются на... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T10:44
2023-06-12T10:44
азербайджан
россия
ильхам алиев
владимир путин
день россии
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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Азербайджано-российские межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня, успешно развиваются на прочном фундаменте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме, направленном президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России. "От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России. Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня. С большим удовлетворением хотел бы отметить Декларацию о союзническом взаимодействии, которая наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы", - говорится в поздравительном письме Алиева. В письме азербайджанский президент отмечает, что "совместными усилиями мы (РФ и Азербайджан – ред.) и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран". "B этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России – счастья и благополучия", - отметил Алиев.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, день россии
Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, Владимир Путин, День России
Алиев поздравил Путина с Днем России

Глава Азербайджана Алиев: отношения Баку и Москвы развиваются на прочном фундаменте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 12 июн – РИА Новости. Азербайджано-российские межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня, успешно развиваются на прочном фундаменте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме, направленном президенту России Владимиру Путину в связи с Днем России.
"От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех россиян с государственным праздником – Днем России. Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами. Сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные связи, тесные и надежные партнерские отношения, охватывающие все новые сферы день ото дня. С большим удовлетворением хотел бы отметить Декларацию о союзническом взаимодействии, которая наглядно отражая дух и характер азербайджано-российских связей, определяет пути многопланового взаимодействия на предстоящие годы", - говорится в поздравительном письме Алиева.
В письме азербайджанский президент отмечает, что "совместными усилиями мы (РФ и Азербайджан – ред.) и впредь будем активно содействовать дальнейшему укреплению наших отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах во имя процветания наших народов и стран".
"B этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу России – счастья и благополучия", - отметил Алиев.
Праздничная инсталляция, установленная ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
России есть что праздновать
Вчера, 08:00
 
АзербайджанРоссияИльхам АлиевВладимир ПутинДень России
 
 
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