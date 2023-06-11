https://ria.ru/20230611/zoloto-1877457921.html

В Крыму предрекли скифскому золоту на Украине печальную судьбу

В Крыму предрекли скифскому золоту на Украине печальную судьбу - РИА Новости, 11.06.2023

В Крыму предрекли скифскому золоту на Украине печальную судьбу

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее коллекции скифского золота при передаче Украине вызывает беспокойство, там она может... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T03:48

2023-06-11T03:48

2023-06-11T05:20

украина

нидерланды

амстердам

владимир константинов

центральный музей тавриды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее коллекции скифского золота при передаче Украине вызывает беспокойство, там она может исчезнуть.В пятницу стало известно, что верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине."Дальше эта коллекция исчезнет и ее никто не найдет… Если бы осталась коллекция на хранение в Нидерландах, то еще был бы шанс, учитывая их традиции хранить ранее наворованное", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, коллекция по праву принадлежит только Республике Крым и в 2014 года стала автоматически российской собственностью, а решение Верховного суда Нидерландов о передачи скифского золота Украине является "серьезный несмываемым грехом".Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

https://ria.ru/20230610/zoloto-1877364596.html

https://ria.ru/20230518/monety-1872534138.html

украина

нидерланды

амстердам

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украина, нидерланды, амстердам, владимир константинов, центральный музей тавриды