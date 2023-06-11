В Крыму предрекли скифскому золоту на Украине печальную судьбу
Константинов: коллекция скифского золота после передачи ее Украине бесследно исчезнет
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСкифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр"
Скифское золото в экспозиции Национального музея имени Алдан-Маадыр". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что будущее коллекции скифского золота при передаче Украине вызывает беспокойство, там она может исчезнуть.
В пятницу стало известно, что верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине.
"Дальше эта коллекция исчезнет и ее никто не найдет… Если бы осталась коллекция на хранение в Нидерландах, то еще был бы шанс, учитывая их традиции хранить ранее наворованное", - сказал Константинов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, коллекция по праву принадлежит только Республике Крым и в 2014 года стала автоматически российской собственностью, а решение Верховного суда Нидерландов о передачи скифского золота Украине является "серьезный несмываемым грехом".
Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого Верховный суд начал административный процесс по делу.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический". Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.