https://ria.ru/20230611/zemletryaseniya-1877548659.html

В Румынии произошли два землетрясения

В Румынии произошли два землетрясения - РИА Новости, 11.06.2023

В Румынии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2 произошли в Румынии в воскресенье днем, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:19

2023-06-11T19:19

2023-06-11T19:19

в мире

румыния

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2 произошли в Румынии в воскресенье днем, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли. "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Румынии в воскресенье днем, в 13.01 по местному времени, в сейсмоопасной зоне Вранча, уезд Вранча. Землетрясение произошло на глубине 94,8 километра", - ссылается на данные института румынское агентство Agerpres. Также в воскресенье, в 15.45, в Олтении уезда Горж было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,2 на глубине 13,2 километра. В июне в Румынии произошло 13 землетрясений магнитудой от 2 до 5,2, наибольшее количество – семь из них - отмечено в сейсмической зоне Кришана, в уезде Арад. В частности, во вторник в уезде Арад было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,2, оно повредило десятки государственных учреждений, в том числе школы, больницы, а также сотни домов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

румыния

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния