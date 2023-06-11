https://ria.ru/20230611/zemletryaseniya-1877548659.html
В Румынии произошли два землетрясения
В Румынии произошли два землетрясения - РИА Новости, 11.06.2023
В Румынии произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2 произошли в Румынии в воскресенье днем, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:19
2023-06-11T19:19
2023-06-11T19:19
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2 произошли в Румынии в воскресенье днем, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли. "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Румынии в воскресенье днем, в 13.01 по местному времени, в сейсмоопасной зоне Вранча, уезд Вранча. Землетрясение произошло на глубине 94,8 километра", - ссылается на данные института румынское агентство Agerpres. Также в воскресенье, в 15.45, в Олтении уезда Горж было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,2 на глубине 13,2 километра. В июне в Румынии произошло 13 землетрясений магнитудой от 2 до 5,2, наибольшее количество – семь из них - отмечено в сейсмической зоне Кришана, в уезде Арад. В частности, во вторник в уезде Арад было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,2, оно повредило десятки государственных учреждений, в том числе школы, больницы, а также сотни домов.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния
В Румынии произошли два землетрясения
В Румынии в двух сейсмических зонах произошли землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2